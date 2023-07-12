Загублений світ під Південною Африкою: під родовищами золота знайшли найдавніші льодовики на Землі

Дослідники вважають, що їм вдалося виявити сліди найстаріших льодовиків, коли-небудь знайдених у стародавніх породах.

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Десятиліттями дослідники вивчають стародавні відкладення по всьому світу, щоб пролити світло на ранню історію Землі. Тепер вони припускають, що їм вдалося виявити щось справді цікаве: під найбільшими у світі родовищами золота у Південній Африці дослідники виявили залишки найдавніших льодовиків на Землі, які коли-небудь доводилося виявляти людині, пише Science Alert.

Автори дослідження припускають, що ці заховані від очей людства, поцятковані ізотопами кисню, останки стародавніх льодовиків можуть пролити світло на ранній розділ бурхливої історії нашої планети, а також, можливо, пояснити, як утворилися ці золоті запаси.

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Під час дослідження група вчених з Йоганнесбурзького університету проаналізувала пласти гірських порід, розташовані недалеко від Дурбана на східному узбережжі Південної Африки. У результаті їм вдалося виявити льодовикові відкладення, їхній вік оцінюють у 2,9 мільярда років — фактично це робить їх найдавнішими льодовиками на Землі з усіх, про які відомо людству.

За словами автора дослідження архейського геолога Акселя Хофманна, їм із колегами надзвичайно пощастило, що ці шари гірських порід не були порушені з моменту утворення, попри безліч досліджень, які були тут проведені. За словами співавтора дослідження, геолога з Орегонського університету Іллі Біндемана, ця локація, по суті, є однією з небагатьох областей, якій вдалося залишитися "майже недоторканою та незмінною з ранніх років Землі".

Дослідники зазначають, що ці відкладення являють собою скам'янілі льодовикові морени, які, як правило, є уламками, залишеними льодовиком, поки він поступово танув і стискався. Під час дослідження вчені виміряли рівні ізотопів кисню в зразках пісковику і сланцю і виявили щось незвичайне. Рівні кисню-18 були найнижчими з усіх, які коли-небудь бачили вчені, а рівні кисню-17 були надзвичайно високі — тобто породи утворилися за нижчих температур.

За словами Біндемана, якщо поєднати всі ці геохімічні дані з даними про морени, вийдуть дивовижні льодовики — по суті, найстаріші льодовики, виявлені на Землі. Автори дослідження зазначають, що дані вказують на поступове кліматичне охолодження поверхневого середовища, кульмінацією якого стали льодовикові умови 2,9 мільярда років тому.

Однак учені зазначають, що розташування цих льодовиків насправді порушує цікаві питання про періоди похолодання в давньому минулому. Дослідникам відомо, що щонайменше двічі у своїй історії наша планета замерзала, але дослідники досі не знають, чи була Земля-сніжка в той період повністю замороженою пусткою.

За словами Хофанна, заледеніння Землі насправді могло відбуватися кілька разів у недалекому минулому планети. Якщо це насправді так, то вченим щойно вдалося виявити свідчення найбільш раннього з усіх зареєстрованих періодів глобального похолодання Землі. Інша теорія припускає, що континент, який породив Південну Африку, в той період знаходився ближче до полюсів і був покритий льодом. За словами Хофмана, так чи інакше, ця знахідка надзвичайно цікава з наукового погляду.

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