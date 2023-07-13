Внеземная жизнь или что-то другое: марсоход NASA сделал важное открытие на Красной планете

Марсоход Perseverance нашел разнообразные органические соединения на Марсе.

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Согласно новому исследованию, марсоход Perseverance обнаружил разные органические молекулы на Марсе, которые в том числе являются основой для всей известной нам жизни. Но эти соединения могут иметь как биологическое, так и геологическое происхождение, пишет Space.

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Ученые из Калифорнийского технологического института в Пасадене, США, представили результаты нового исследования, основанного на находках марсохода Perseverance, которые он сделал в кратере Езеро. Этот кратер, как показывают разные данные, был в далеком прошлом наполнен жидкой водой, а это значит, что здесь могла существовать внеземная жизнь.

На дне кратера находятся разные минералы, которые могут хранить в себе органические соединения. Они представляют собой молекулы, которые состоят из углерода с примесями таких элементов как водород, кислород, азот, фосфор и сера. Часто такие соединения считают основными строительными блоками для всей известной нам жизни. Раньше их уже находили в метеоритах, прилетевших на Землю с Марса, а также в кратере Гейла, где их нашел другой марсоход — Curiosity.

В рамках нового исследования ученые проанализировали данные, полученные марсоходом Perseverance с помощью прибора SHERLOC. Он предназначен для проведения мелкомасштабного анализа органических молекул прямо на Марсе и является первым подобным инструментом на другой планете.

Результаты показывают, что марсоход NASA обнаружил органические соединения в пробах, взятых с 10 горных пород в кратере Езеро. Возраст этих горных пород составляет от 2,3 до 2,6 млрд лет, а это говорит о том, что строительные блоки, необходимые для жизни, могли существовать на Марсе очень долгое время в разных местах.

Марсоход NASA обнаружил органические соединения в пробах, взятых с 10 горных пород в кратере Езеро Фото: NASA

В то же время, по словам ученых, они осторожно подходят к подобного рода анализу, ведь органические соединения могут иметь как биологическое, так и геологическое происхождение. То есть прежде чем говорить о том, что эти молекулы являются признаками внеземной жизни, нужно исключить все остальные процессы, в результаты которых они могли появится.

Поэтому изучение того, какие органические молекулы существуют на Марсе и как они были созданы, является ключом к пониманию того, существовала или нет когда-либо на Красной планете внеземная жизнь, говорят ученые.

Исследователи обнаружили в новых данных марсохода признаки существования разнообразных органических молекул. Ученые предполагают, что их появление в местных минералах связано с существованием жидкой воды на поверхности Марса. Пока что полностью идентифицировать конкретные органические молекулы не удалось, ведь для более тщательного анализа нужно, чтобы эти образцы были доставлены на Землю. А это произойдет, согласно плану NASA, не раньше, чем в начале следующего десятилетия.

О том, что условия для поддержания внеземной жизни на Марсе все-таки были в течение сотен тысяч лет, показало другое исследование, которое также было нацелено на изучение загадочного спутника Сатурна Титана, как уже писал Фокус.

Фокус также писал о том, что аппарат Европейского космического агентства показал, как выглядят Земля и Луна с орбиты Марса. Возможно, такими эти два объекта, вы еще не видели.