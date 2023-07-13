Куриные окаменелости могут однажды раскрыть шокирующие масштабы аппетитов человечества, — ученые

В далеком будущем, археологи наткнутся на доказательство поворотного момента в истории Земли: куриные кости. Так считают ученые, которые утверждают, что расширение человеческой деятельности повлияло на природные системы и привело к новой эпохе, известной как антропоцен, или "эра людей".

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В земле и горных породах будущего также обнаружат другие безошибочные признаки глобальных изменений, произошедших в середине 20-го века. Среди них — внезапный всплеск парниковых газов, таких как CO2 и метан, следы радиоактивности от испытаний ядерных бомб, повсеместное присутствие микропластика и широкое распространение инвазивных видов, пишет ScienceAlert.

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Однако значение куриных костей невозможно переоценить. Прежде всего они — свидетельство человеческой изобретательности и нашей способности манипулировать и вмешиваться в мир природы. Как объясняет Кэрис Беннетт, геолог и ведущий автор исследования, современную курицу невозможно узнать по сравнению с ее предками или дикими собратьями. Размер тела, структура скелета, состав костей и генетика претерпели значительные изменения.

Происхождение современной курицы-бройлера можно проследить до джунглей Юго-Восточной Азии, где ее предшественник, красная джунглевая птица (Gallus gallus), был впервые одомашнен примерно 8 000 лет назад. Хотя этот вид издавна ценился за мясо и яйца, целенаправленная селекция, что в конце концов привела к появлению пухлых, недолговечных существ, которых можно найти в супермаркетах по всему миру, началась только после Второй мировой войны.

"Обычно эволюционные процессы длятся миллионы лет, но в этом случае для появления новой формы животного понадобились лишь десятилетия", — отмечает Ян Заласевич, профессор палеобиологии в Университете Лестера.

В прошлом году группа ученых, которую Заласевич возглавляет уже более десяти лет, официально заявила, что эпоха голоцена, которая началась 11 700 лет назад с завершением последнего Ледникового периода, уступила место антропоцену в середине 20-го века.

Еще одним убедительным доказательством в пользу тезиса об антропоцене является повсеместное присутствие кур-бройлеров. Везде, где существуют человеческие популяции, неизбежно найдут значительные остатки нашего любимого источника животного белка.

По оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, примерно 33 миллиарда нелетающих птиц населяют планету в любой момент времени. Совокупная биомасса домашних кур втрое превышает биомассу всех диких видов птиц. Ежедневно по меньшей мере 25 миллионов кур забивают, чтобы удовлетворить кулинарные предпочтения по всему миру.

Учитывая универсальность потребления курятины в многочисленных культурах, Кэрис Беннетт отмечает: "Куры символизируют преобразование нашей биосферы в биосферу, в которой доминирует потребление и использование ресурсов человеком".

Куриные кости, которые раньше ассоциировались с дикими местами обитания и эволюционным разнообразием, теперь являются устойчивым геологическим знаком этой эпохи доминирования человека. Как заключает Беннетт, огромное количество разнообразных куриных костей, выбрасываемых по всему миру, оставит неизгладимый след в геологических архивах будущего.

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