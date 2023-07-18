Птичий грипп массово убивает кошек в Польше: грозит ли вирус людям

Это первая страна, сообщившая о "большом количестве" кошек, зараженных вирусом, который распространился на большой территории.

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Польша является первой страной, заявившей о загадочном распространении птичьего гриппа, который атакует кошек. Местные власти сообщают о "большом количестве" кошек, зараженных этой заразой, причем вирус распространяется на все большие территории, пишет Science Alert.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), первые сообщения о необычной смертности среди кошек поступили от польских властей еще в прошлом месяце. Тогда исследователи провели тестирование и 29 кошек дали положительный результат на птичий грипп H5N1. Отметим, что в общей сложности были протестированы 46 кошек и один каракал, содержащийся в неволе.

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Исследователи отмечают, что позже 14 инфицированных животных были подвергнуты эвтаназии, а еще 11 умерли. Последняя зарегистрированная смерть животного произошла 30 июня. Впрочем, ученые ВОЗ отмечают, что риск заражения человека все еще "остается низким".

В ВОЗ отмечают, что источник заражения кошек птичьим гриппом до сих пор остается неизвестным, ученые продолжают расследование, чтобы выявить причину распространения птичьего гриппа среди кошек в Польше.

Известно, что у некоторых кошек в ходе болезни развились тяжелые симптомы, в том числе:

затрудненное дыхание;

кровавый понос;

неврологические признаки;

быстрое ухудшение состояние;

в некоторых случаях смерть.

Отметим, что с конца 2021 года в Европе произошла самая сильная вспышка птичьего гриппа, подобные вспышки также были зафиксированы в Северной и Южной Америке. В результате это привело к выбраковке десятков миллионов птиц по всему миру, многие из которых были заражены вирусом H5N1. Впервые вирус был обнаружен в 1996 году.

Недавно исследователи зафиксировали тревожный всплеск этой инфекции среди млекопитающих — ранее Агентство здравоохранения ООН уже фиксировало заражение кошек птичьим гриппом, однако не столь массово. Распространение птичьего гриппа в Польше среди кошек стало самым массовым среди млекопитающих. Впрочем, исследователи отмечают, по состоянию на 12 июня ни у одного человека, контактировавшего с зараженными животными, не было зарегистрировано симптомов вируса.

В ВОЗ также отмечают, что риск заражения людей в Польше все еще оценивается как низкий для населения страны в целом. В то же время, риск для владельцев кошек, ветеринаров и других лиц, которые контактируют с зараженными кошками, оценивается как низкий или умеренный.

Отметим, что инфицирование птичьим гриппом среди людей встречается чрезвычайно редко, однако при возникновении может вызвать тяжелое заболевание с высокой смертностью. Ученые отмечают, что случаи заражения людей, как правило, являются результатом прямого или косвенного контакта с инфицированной живой или мертвой птицей, а также зараженной средой.

В 2020 году ВОЗ получила информацию о 12 случаях заражения птичьим гриппом среди людей по всему миру: 4 из них были тяжелыми, а 8 протекали легко и бессимптомно.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили, что птичий грипп меняет цвет радужной оболочки олуш.