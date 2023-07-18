Пташиний грип масово вбиває котів у Польщі: чи загрожує вірус людям

Це перша країна, яка повідомила про "велику кількість" кішок, заражених вірусом, що поширився на великій території.

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Польща є першою країною, яка заявила про загадкове поширення пташиного грипу, що атакує котів. Місцева влада повідомляє про "велику кількість" кішок, заражених цією заразою, причому вірус поширюється на все більші території, пише Science Alert.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), перші повідомлення про незвичайну смертність серед котів надійшли від польської влади ще минулого місяця. Тоді дослідники провели тестування і 29 кішок дали позитивний результат на пташиний грип H5N1. Зазначимо, що загалом було протестовано 46 кішок і одного каракала, якого утримують у неволі.

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Дослідники зазначають, що пізніше 14 інфікованих тварин було піддано евтаназії, а ще 11 померли. Остання зареєстрована смерть тварини сталася 30 червня. Утім, учені ВООЗ зазначають, що ризик зараження людини все ще "залишається низьким".

У ВООЗ зазначають, що джерело зараження кішок пташиним грипом досі залишається невідомим, вчені продовжують розслідування, щоб виявити причину поширення пташиного грипу серед кішок у Польщі.

Відомо, що у деяких кішок під час хвороби розвинулися важкі симптоми, зокрема:

утруднене дихання;

кривавий пронос;

неврологічні ознаки;

швидке погіршення стану;

у деяких випадках смерть.

Зазначимо, що з кінця 2021 року в Європі стався найсильніший спалах пташиного грипу, подібні спалахи також було зафіксовано в Північній і Південній Америці. Це призвело до вибракування десятків мільйонів птахів по всьому світу, багато з яких були заражені вірусом H5N1. Уперше вірус було виявлено 1996 року.

Нещодавно дослідники зафіксували тривожний сплеск цієї інфекції серед ссавців — раніше Агенція охорони здоров'я ООН уже фіксувала зараження кішок пташиним грипом, проте не настільки масово. Поширення пташиного грипу в Польщі серед котів стало наймасовішим серед ссавців. Утім, дослідники зазначають, станом на 12 червня в жодної людини, яка контактувала із зараженими тваринами, не було зареєстровано симптомів вірусу.

У ВООЗ також зазначають, що ризик зараження людей у Польщі все ще оцінюють як низький для населення країни загалом. Водночас ризик для власників котів, ветеринарів та інших осіб, які контактують із зараженими кішками, оцінюється як низький або помірний.

Зазначимо, що інфікування пташиним грипом серед людей трапляється надзвичайно рідко, однак у разі виникнення може спричинити важке захворювання з високою смертністю. Науковці зазначають, що випадки зараження людей, як правило, є результатом прямого або опосередкованого контакту з інфікованою живою або мертвою птицею, а також зараженим середовищем.

У 2020 році ВООЗ отримала інформацію про 12 випадків зараження пташиним грипом серед людей у всьому світі: 4 із них були важкими, а 8 перебігали легко і безсимптомно.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили, що пташиний грип змінює колір райдужної оболонки олуш.