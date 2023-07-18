Родились алкоголиками. Ученые нашли гены, отвечающие за появление алкогольной зависимости

Распутывая генетическую нить алкоголизма, исследователи Университета Индианы делают отрезвляющее открытие.

Related video

Не секрет, что злоупотребление алкоголем является серьезной проблемой, от которой только в США страдают около 16 млн. человек. Однако факторы, способствующие развитию расстройств, связанных с употреблением алкоголя, очень сложны в определении и понимании, и многие вопросы остаются без ответа. Недавно исследовательская группа из Университета Индианы сделала важное открытие, проливающее новый свет на то, как наши гены могут влиять на наши отношения к алкоголю, пишет Medical News.

В Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

По сути, новое исследование указывает на то, что ключевую роль в развитии алкоголизма играет набор генов, известных своей ролью в адаптивности мозга и восприятии боли. Другими словами, речь идет не об одном гене, а о целой группе генов.

Чтобы прийти к такому выводу, ученые скрупулезно проанализировали около 3 млрд. пар оснований ДНК, содержащих почти 30 000 генов, у 70 отдельных животных. Это позволило выделить небольшую группу генов, связанных с поведением при употреблении алкоголя.

Это новый взгляд на понимание алкогольной зависимости. Ранее основное внимание уделялось отдельным генам и их вкладу в употребление алкоголя. Однако эти результаты свидетельствуют о том, что более широкая группа генов может влиять на наши пристрастия к алкоголю, возможно, изменяя способы коммуникации и реакции мозга на алкоголь.

Одним из интригующих аспектов является связь развития зависиомсти с нашим восприятием боли. По-видимому, гены, связанные с ощущением боли, взаимодействуют с двумя другими группами генов, отвечающих за нервную коммуникацию. Следствием этого является то, что изменения в мозге, вызванные алкоголем, могут повысить положительные эмоции, связанные с его употреблением, что может привести к порочному кругу продолжения употребления алкоголя для некоторых людей.

Кроме того, был обнаружен набор генов, которые при воздействии на них способствуют употреблению алкоголя. Некоторые из этих генов имели так называемые тихие мутации, когда изменения в ДНК не влияют на белки, вырабатываемые генами, но могут изменять поведение генов. Было замечено, что эти тихие мутации вызывают изменения в других генах, играющих роль в развитии алкоголизма.

Исследователи предполагают, что понимание поведения этих генов может открыть возможность разработки стратегий раннего вмешательства для борьбы с чрезмерным употреблением алкоголя. Кроме того, это исследование может заложить основу для проведения генетического тестирования на предмет наличия алкоголизма. Знание о более высокой генетической предрасположенности к алкоголизму может побудить некоторых людей более осторожно относиться к употреблению спиртных напитков.

Но, конечно, это еще только начало. Как отметил ведущий исследователь, профессор Чжоу, главный вопрос сейчас заключается в том, как эти результаты, полученные на животных моделях, можно перенести на человека. Если те же закономерности окажутся верными и для нас, то это может привести к более целенаправленному подходу к профилактике и лечению алкоголизма.

Ранее Фокус писал о том, что алкоголь изменяет структуру мозга в юности. Обильное употребление алкоголя в подростковом возрасте может оставить после себя не только похмелье.

Также Фокус писал о том, что ученые утверждают, что устойчивости к алкоголю не существует. Исследование показало, что сильно пьющие люди пьянеют даже хуже, чем те, кто употребляет алкоголь намного реже.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.