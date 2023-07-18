Ужасающе красивая смерть. Пользователей сети загипнотизировало видео метаморфозы мертвого оленя

Замедленная съемка прогрессирующих стадий разложения олененка в течение пяти дней приковала к себе внимание пользователей.

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Смерть — то, что одновременно пугает и завораживает. Так и в этот раз, внимание пользователей оказалось приковано к "ужасающе красивому" видео мертвого оленя, которое представляет собой замедленную съемку прогрессирующих стадий разложения олененка в течение 5 дней после его смерти, пишет Daily Mail.

Известно, что съемка началась буквально через несколько часов после того, как олененок был убит проезжающим транспортным средством. В результате его тело застыло из-за разрушения клеток и прекращения производства аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ), которая является источником энергии, необходимым всем живым существам для движения.

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Далее на видео можно увидеть, как личинки и мухи начали исследовать тело, питаясь плотью и тканями мертвого животного. По словам автора видео, он нашел мертвого оленя на весьма оживленной дороге недалеко от своего дома в Сент-Луисе, штат Миссури (США).

Райзер профессионально занимается съемками таймлапс для программ естественной истории и ему всегда было интересно когда-то заснять процесс естественного разложения. Брат мужчины помогут ему оттащить тело олененка в лес, где они установили камеру и начали съемку.

Осторожно, видео содержит жестокие сцены!

В общей сложности съемка процесса разложения продлилась 5 дней, что стало настоящим шоком для автора видео, так как он полагал, что на весь процесс уйдет не менее двух недель. Исследователи полагают, что жаркая и влажная среда, вероятно, ускорила процесс.

По словам Райзера личинки и мухи заползали на штативы и фактически полностью испортили одну из его камер, покрыв ее "противной жидкостью, которая просочилась в механизм затвора". Кроме того, по словам автора видео — данная съемка оказалась самой "вонючей вещью из всех, с которыми ему приходилось когда-либо встречаться".

Первая стадия разложения известна как "свежая стадия", когда сердце живого существа останавливается, содержание кислорода в крови снижается, а клетки начинают разрушаться. Когда клетки разрушаются, красная кровь приобретает голубовато-фиолетовый оттенок, что меняет цвет тела. АТФ перестает вырабатываться, в результате чего большинство трупов убитых на дороге остается закоченевшими после смерти.

Далее на видео запечатлена стадия вздутия живота, когда кишечные бактерии пожирали олененка изнутри. По мере этого процесса, в течение 72 часов, вырабатываются газы, такие как метан, углекислый газ и сероводород, которые заставляют тело расширяться и набухать. Фактически именно эти газы ответственны за неприятный запах. На этом этапе внутренние органы и ткани также начинают разжижаться.

В результате эта стадия приводит к разрыву полости тела олененка и обнажает его внутренние органы, высвобождая жидкость в окружающую среду. Эта жидкость привлекает личинок и других кровожадных насекомых, в том числе мух.

Ученые отмечают, что мухи используют тело в качестве питательной среды для откладывания личинок, поскольку разлагающаяся плоть является источником пищи для потомства в тот момент, когда они появятся на свет.

На кадрах также видно то, что выглядит как черные насекомые, пожирающие тело животного в считанные секунды. Далее личинки лакомятся остатками плоти и тканей оленя, буквально высасывая все до костей.

По словам автора видео, в течение 5 дней тело продолжало разлагаться, мухи и личинки продолжали пировать на теле олененка и расти, пока в конце концов не покинули тушу, чтобы окукливаться и превращаться во взрослых мух.

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