Искусственный интеллект против забвения: как технологии помогут расшифровать мертвые языки

В 1822 году французский филолог Жан-Франсуа Шампольон расшифровал Розеттский камень, открыв тайны древнеегипетского текста. За последние годы наши знания и умения расширились, поэтому в сфере перевода мертвых языков возникает вопрос: могут ли технологии помочь в этом деле.

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Прежде чем углубиться в современное состояние перевода языков, важно исследовать ключевое различие между переводом и дешифровкой в контексте древних языков. Перевод предполагает использование рабочей лексики, грамматики и списков слов для интерпретации текста, но когда эти инструменты недоступны, необходима дешифровка. Расшифровка неизвестного языка опирается на альтернативные методы и может быть огромным вызовом, в зависимости от сложности текста или кода, о котором идет речь, пишет IFLScience.

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До открытия Розеттского камня ученые сталкивались с загадочной природой иероглифов. Камень, раскопанный французскими солдатами вблизи Розетты в 1799 году, содержал надписи на трех языках: формальными иероглифами, повседневным египетским письмом (демотикой) и древнегреческим. Признав трехсторонний характер надписи, ученые осознали ее потенциал для раскрытия тайн древнеегипетского языка.

Имя фараона Птолемея V часто появляется в картушах (ромбовидных промежутках) во всех трех текстах, предоставляя ученым отправную точку для сравнения и картографирования глифов. Опираясь на этот фундамент, Шампольон пошел дальше, проанализировав связь текста с египетским коптским языком, литургическим языком, которым пользуются христиане-копты. Такое широкое исследование позволило создать алфавит, который мог бы возродить древнеегипетский язык, хотя он оставался чрезвычайно сложным.

Хотя работа Шампольона оказала глубокое влияние на понимание древнеегипетского языка, некоторые тайны остаются неразгаданными из-за неполноты материалов. Фрагментарность препятствует пониманию определенных слов, особенно тех, которые встречаются только один раз в доступных текстах. Тем не менее достижения в области искусственного интеллекта и технологий глубокого обучения обещают облегчить перевод древних языков.

Хотя такие инструменты, как Google Translate, в настоящее время оптимизированы для современных языков, их функции на основе искусственного интеллекта развиваются и могут оказаться полезными для реконструкции исторических языков.

Латынь уже можно переводить, а в будущем есть возможность включить древнегреческий язык. Однако расшифровка египетской письменности и грамматики создает уникальные проблемы, учитывая разнообразные значения иероглифов и изменения в их использовании с течением времени.

Применение переводческого ИИ может иметь значительную ценность в музеях и объектах культурного наследия, где телефоны посетителей могли бы изучать и интерпретировать информацию или текст на объектах. Некоторые музеи уже начали испытывать эту технологию, предлагая заранее изученные переводы, хотя переводы в режиме реального времени еще не достигнуты.

Исторически прогресс ИИ в понимании таких языков, как древнеегипетский, тормозился ограниченным взаимодействием с квалифицированными египтологами и лингвистами, что приводило к недостаточному количеству учебных данных. Однако ситуация постепенно меняется, поскольку растет сотрудничество между ИТ-разработчиками и учеными.

Хотя полная мера потенциала ИИ для разгадки неразгаданных тайн древних языков остается неопределенной, даже скромные разработки могут помочь египтологам более эффективно оцифровывать тексты. Однако эксперты подчеркивают, что полагание на инструменты перевода не должно заменить радость и восторг от изучения древних языков, которые лежат в основе археологических исследований.

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