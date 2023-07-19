Китай собирается запустить первый многоразовый космический корабль: что известно

В новом многоразовом космическом корабле смогут одновременно полететь 7 астронавтов.

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По словам заместителя главного конструктора китайской пилотируемой космической программы, первый многоразовый космический корабль КНР отправится в космос уже через несколько лет. И он сыграет решающую роль в расширении китайской космической станции, а также в планируемой высадке китайских астронавтов на Луну к 2030 году, пишет South China Morning Post.

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Первый китайский многоразовый космический корабль будет запущен уже в 2027 году, заявил Ян Ливэй, который является первым астронавтом Китая побывавшем в космосе в 2003 году. Сейчас он занимает должность заместителя главного конструктора пилотируемой космической программы КНР.

По словам Ливея, новый космический корабль, который можно будет повторно использовать до 10 раз, сможет перевозить 7 астронавтов. Астронавт-ветеран заявил, что этот корабль сыграет решающую роль в миссии по высадке китайских астронавтов на Луну, а также в процессе расширения космической станции "Тяньгун".

Ян Ливэй Фото: Weibo

Предполагается, что этот многоразовый корабль можно будет использовать не только для полетов недалеко от Земли, но и исследования более далекого космоса.

Известно, что прототип нового корабля прошел успешные испытания еще 3 года назад, но сейчас размеры корабля немного увеличили и модернизировали его обшивку.

Сейчас, например, семь астронавтов может перевозить новый американский космический корабль от компании SpaceX под названием Dragon V2. Его высота составляет 8 метров, а весит он 9,5 тонн. Но новый китайский космический корабль будет иметь высоту в 8,8 метров и весить 21 тонну.

Нынешний китайский космический корабль "Шэньчжоу", который был создан на базе советского корабля "Союз", может перевозить только трех астронавтов Фото: Global Times

Нынешний китайский космический корабль "Шэньчжоу", который был создан на базе советского корабля "Союз", может перевозить только трех астронавтов. При этом он состоит из трех частей. Новый космический корабль будет состоять всего из двух частей, что позволит ему брать на борт больше астронавтов и полезных грузов. Стало известно, что при создании этого корабля ученые использовали новые материалы, благодаря чему термостойкость стала в 3-4 раза выше, чем у "Шэньчжоу".

Согласно заявления китайских ученых, новый космический корабль при вхождении в атмосферу сможет выдерживать температуру до 1650 градусов Цельсия. Учитывая, что этот корабль будет многоразовым, то это значительно снижает затраты на запуск в космос.

По словам Ливэя, этот корабль сможет доставить астронавтов на орбиту вокруг Луны, а затем они переместятся на посадочный модуль, с помощью которого и осуществят посадку на наш спутник.

КНР планирует осуществить такую миссию уже к 2030 году. Более подробно об этой миссии Фокус уже писал.

Как уже писал Фокус, в Китае осуществили запуск в космос первой в мире ракеты, работающей на новом двигателе. Пока что в этом плане КНР опередил США.