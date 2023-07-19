Китай збирається запустити перший багаторазовий космічний корабель: що відомо

У новому багаторазовому космічному кораблі зможуть одночасно полетіти 7 астронавтів.

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За словами заступника головного конструктора китайської пілотованої космічної програми, перший багаторазовий космічний корабель КНР вирушить у космос уже через кілька років. І він зіграє вирішальну роль у розширенні китайської космічної станції, а також у запланованому висадженні китайських астронавтів на Місяць до 2030 року, пише South China Morning Post.

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Перший китайський багаторазовий космічний корабель буде запущено вже 2027 року, заявив Ян Лівей, який є першим астронавтом Китаю, який побував у космосі 2003 року. Зараз він обіймає посаду заступника головного конструктора пілотованої космічної програми КНР.

За словами Лівея, новий космічний корабель, який можна буде повторно використовувати до 10 разів, зможе перевозити 7 астронавтів. Астронавт-ветеран заявив, що цей корабель відіграє вирішальну роль у місії з висадки китайських астронавтів на Місяць, а також у процесі розширення космічної станції "Тяньгун".

Ян Лівей Фото: Weibo

Передбачається, що цей багаторазовий корабель можна буде використовувати не тільки для польотів недалеко від Землі, а й для дослідження більш далекого космосу.

Відомо, що прототип нового корабля пройшов успішні випробування ще 3 роки тому, але зараз розміри корабля трохи збільшили і модернізували його обшивку.

Зараз, наприклад, сім астронавтів може перевозити новий американський космічний корабель від компанії SpaceX під назвою Dragon V2. Його висота становить 8 метрів, а важить він 9,5 тонн. Але новий китайський космічний корабель матиме висоту 8,8 метрів і важитиме 21 тонну.

Нинішній китайський космічний корабель "Шеньчжоу", який був створений на базі радянського корабля "Союз", може перевозити тільки трьох астронавтів Фото: Global Times

Нинішній китайський космічний корабель "Шеньчжоу", який був створений на базі радянського корабля "Союз", може перевозити тільки трьох астронавтів. При цьому він складається з трьох частин. Новий космічний корабель складатиметься всього з двох частин, що дасть йому змогу брати на борт більше астронавтів і корисних вантажів. Стало відомо, що при створенні цього корабля вчені використовували нові матеріали, завдяки чому термостійкість стала в 3-4 рази вищою, ніж у "Шеньчжоу".

Згідно із заявою китайських учених, новий космічний корабель при входженні в атмосферу зможе витримувати температуру до 1650 градусів Цельсія. Враховуючи, що цей корабель буде багаторазовим, то це значно знижує витрати на запуск у космос.

За словами Лівея, цей корабель зможе доставити астронавтів на орбіту навколо Місяця, а потім вони перемістяться на посадковий модуль, за допомогою якого і здійснять посадку на наш супутник.

КНР планує здійснити таку місію вже до 2030 року. Більш докладно про цю місію Фокус уже писав.

Як уже писав Фокус, у Китаї здійснили запуск у космос першої у світі ракети, що працює на новому двигуні. Поки що в цьому плані КНР випередив США.