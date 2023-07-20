Посещал еще Мартин Лютер: в средневековом монастыре археологи обнаружили клад золотых монет

В глубине района Гарц спрятана интригующая история монастыря Гиммельпфортен. Именно там команда археологов сделала удивительное открытие — набор старинных золотых монет, восстанавливающий давно утраченную страницу в истории этого места.

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Исследователи сделали удивительное открытие в бывшем монастыре Химмельпфортен (Himmelpforte Monastery) в регионе Гарц в немецком городе Вернигероде. Во время раскопок они обнаружили тайник с ценными золотыми монетами возрастом около 500 лет. Значение этой находки усиливается убеждением, что эти монеты монах спрятал в решающий момент опасности, пишет Mitteldeutschen Zeitung.

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Сокровище состоит из четырех золотых монет, каждая из которых имеет приблизительный диаметр три сантиметра. Среди них есть гульден, отчеканенный во Франкфурте-на-Майне до 1493 года императором Священной Римской империи Фридрихом III.

Другой гульден отчеканен между 1486 и 1495 годами в городе Швабах близ Нюрнберга маркграфами Фридрихом Бранденбург-Ансбахом или Сигизмундом Бранденбург-Кульмбахом.

Кроме того, два гульдена отчеканены в Бонне, принадлежавшем Кельнскому архиепископству в 1480-1481 годах. Эти монеты, хотя сейчас несколько повреждены, очевидно, поспешно спрятаны, вероятно, во время бурной Крестьянской войны в 1525 году, когда монастырь осадили.

Раскопки также принесли множество артефактов, относящихся к 13-16 веку и дающих представление о повседневной жизни и процветании монастырской общины. Среди находок — латунные застежки для книг из библиотеки, керамика, кости животных, средневековая шпора для верховой езды, а также богато украшенные свинцовые печати, свидетельствующие о тесных торговых связях.

История монастыря августинцев-отшельников, известного как Гиммельпфорте или Гиммельпфортен, прослеживается с момента его основания благородной семьей Гартесроде до 1253 года Фото: Википедия

История монастыря августинцев-отшельников, известного как Гиммельпфорте или Гиммельпфортен, прослеживается с момента его основания благородной семьей Гартесроде до 1253 года. Известным посетителем монастыря был Мартин Лютер (1483-1546) в 1516 году.

С началом Реформации монастырь окончательно покинули, что привело к постепенному упадку и, в конце концов, почти полному разрушению его зданий.

Расположение самого храма и монастырских зданий было четко очерчено благодаря выявлению фундаментов и особенностей котлованов. Интересно, что уже в 2022 году появились указатели, которые указывали на до сих пор неизвестное место расположения монастырского комплекса.

Особенно впечатляют хорошо сохранившиеся фундаменты, высотой более метра, величественного позднеготического сооружения, поддерживаемого мощными контрфорсами. К южному крылу монастыря прилегает дополнительное здание, вероятно, столовая или "трапезная", датированное 15 веком.

Это открытие предлагает увлекательный взгляд на богатое историческое прошлое монастыря Гиммельпфортен и его жителей, проливая свет на его экономическую деятельность, религиозные традиции и социальную динамику. Поскольку археологи продолжают свои исследования, эта сокровищница монет и других артефактов, несомненно, сделает ценный вклад в наше понимание средневековой истории региона.

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