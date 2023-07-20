Відвідував ще Мартін Лютер: у середньовічному монастирі археологи виявили скарб золотих монет

У глибині району Гарц захована гостроцікава історія монастиря Гіммельпфортен. Саме там команда археологів зробила дивовижне відкриття — набір старовинних золотих монет, що відновлює давно втрачену сторінку в історії цього місця.

Related video

Дослідники зробили дивовижне відкриття в колишньому монастирі Гіммельпфортен (Himmelpforte Monastery) в регіоні Гарц у німецькому місті Верніґероде. Під час розкопок вони виявили схованку з цінними золотими монетами віком близько 500 років. Значення цієї знахідки посилюється переконанням, що ці монети монах заховав у вирішальний момент небезпеки, пише Mitteldeutschen Zeitung.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Скарб складається з чотирьох золотих монет, кожна з яких має приблизний діаметр три сантиметри. Серед них є гульден, викарбуваний у Франкфурті-на-Майні до 1493 року імператором Священної Римської імперії Фрідріхом ІІІ.

Інший гульден викарбуваний між 1486 та 1495 роками у місті Швабах поблизу Нюрнберга маркграфами Фрідріхом Бранденбург-Ансбахом або Сигізмундом Бранденбург-Кульмбахом.

Крім того, два гульдени викарбувані в Бонні, що належав Кельнському архієпископству в 1480-1481 роках. Ці монети, хоча зараз дещо пошкоджені, очевидно, поспішно сховані, ймовірно, під час бурхливої Селянської війни у 1525 році, коли монастир взяли в облогу.

Розкопки також принесли безліч артефактів, що належать до 13-16 століття та дають уявлення про повсякденне життя і процвітання монастирської громади. Серед знахідок — латунні застібки для книг з бібліотеки, кераміка, кістки тварин, середньовічна шпора для верхової їзди, а також багато прикрашені свинцеві печатки, що свідчать про тісні торговельні зв'язки.

Історія монастиря августинців-відлюдників, відомого як Гіммельпфорте або Гіммельпфортен, простежується з моменту його заснування шляхетною родиною Гартесроде до 1253 року Фото: Вікіпедія

Історія монастиря августинців-відлюдників, відомого як Гіммельпфорте або Гіммельпфортен, простежується з моменту його заснування шляхетною родиною Гартесроде до 1253 року. Відомим відвідувачем монастиря був Мартін Лютер (1483-1546) у 1516 році.

З початком Реформації монастир остаточно покинули, що призвело до поступового занепаду і, зрештою, майже повного руйнування його будівель.

Розташування самого храму та монастирських будівель було чітко окреслено завдяки виявленню фундаментів та особливостей котлованів. Цікаво, що вже у 2022 році з'явилися вказівники, які вказували на досі невідоме місце розташування монастирського комплексу.

Особливо вражають добре збережені фундаменти, висотою понад метр, величної пізньоготичної споруди, що підтримується потужними контрфорсами. До південного крила монастиря прилягає додаткова будівля, ймовірно, їдальня або "трапезна", датована 15 століттям.

Це відкриття пропонує захопливий погляд на багате історичне минуле монастиря Гіммельпфортен та його мешканців, проливаючи світло на його економічну діяльність, релігійні традиції та соціальну динаміку. Оскільки археологи продовжують свої дослідження, ця скарбниця монет та інших артефактів, безсумнівно, зробить цінний внесок у наше розуміння середньовічної історії регіону.

Раніше Фокус писав про дивовижну удачу: чоловік знайшов скарб золотих монет на мільйони доларів на своєму полі.

А також ми розповідали про цікаву знахідку археологів з давньоримських часів, якій понад 2 тисячі років.