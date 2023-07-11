Дивовижна удача: чоловік знайшов скарб золотих монет на мільйони доларів на своєму полі

На початку цього року чоловік з Кентуккі натрапив на дивовижну знахідку: скарб з понад 700 монет часів Громадянської війни у США. Ця колекція, що отримала назву "Великий скарб Кентуккі", складається із золотих монет Сполучених Штатів, викарбуваних між 1840 і 1863 роками, а також жменьки срібних.

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Щасливий першовідкривач — чия особистість і точне місцезнаходження залишаються нерозкритими — висловлює щире здивування, вигукуючи: "Це найдивовижніша річ, яку я коли-небудь бачив. Це все золоті монети номіналом 1 долар, 20 доларів, 10 доларів", пише Live Science.

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За даними Numismatic Guaranty Co. (NGC), авторитетної організації із сертифікації монет, та GovMint, що відповідає за продаж, приблизно 95% скарбу складають золоті долари. Крім того, колекція включає 20 монет "Свобода" номіналом 10 доларів і вісім монет "Свобода" номіналом 20 доларів. Серед цих скарбів найрідкіснішою є золота монета "Свобода" 1863-P номіналом 20 доларів і вагою в 1 унцію, за яку на аукціоні можна отримати шестизначну суму.

Примітно, що Великий скарб Кентуккі претендує на приголомшливу загальну кількість у 18 таких монет. На офіційному сайті NGC зазначено, що монета "Свобода" номіналом 20 доларів, яка перебувала в обігу з 1850 по 1907 рік, випущена Міністерством фінансів після відкриття родовищ золота в Каліфорнії. Варто зазначити, що монети номіналом 20 доларів США з цього скарбу мають додатковий рівень рідкісності, оскільки на них відсутній напис "In God We Trust", доданий у 1866 році після завершення Громадянської війни у США.

А проте значення цієї знахідки виходить за межі її чистої грошової вартості, пропонуючи цінний погляд на історію Америки в надзвичайно бурхливий період.

Раян МакНатт, археолог-конфліктолог з Південного університету Джорджії, який, хоч і не був особисто свідком знахідки, стверджує, що, враховуючи історичний контекст і розташування скарбу в Кентуккі — території, яка залишалася нейтральною в той час, — цілком ймовірно, що скарб закопали напередодні рейду генерала Конфедерації Джона Ханта Моргана, який відбувся між червнем і липнем 1863 року.

Існує чимало свідчень про те, як заможні кентуккійці ховали значні суми грошей, щоб запобігти їх потраплянню до рук конфедератів. Наприклад, Джеймс Ленгстафф залишив листа, в якому розповів про поховання 20 000 доларів у монетах на своїй ділянці в Падуці, а Вільям Петтіт сховав золоті монети на суму 80 000 доларів поблизу Лексінгтона.

Крім того, існують розповіді про солдатів Конфедерації, які перебували на карантині через кір, які викрадали зарплату і ховали її в печері в Камберленд-Геп. На жаль, жодна з цих схованок так і не знайдена.

На відміну від історичних знахідок на державних землях, про знахідки на приватних землях у Сполучених Штатах не обов'язково повідомляти археологам.

"Рішення зрештою залишається за землевласником", — визнав дослідник, але наголосив, що нехтування залученням археолога призводить до того, що "відбиток минулого можна назавжди втратити".

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