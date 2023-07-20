Заточение в океане: как долго человек может прожить без воды

51-летний моряк провел 2 месяца в открытом море без еды и воды — как ему удалось выжить в столь суровых условиях.

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Эта история облетела все мировые СМИ: 51-летнему Тиму Шеддоку из Сиднея чудесным образом удалось спастись после того, как его лодка попала в шторм во время путешествия из Мексики во Французскую Полинезию. В результате мужчина оказался заточен на лодке вместе со своей собакой Беллой без еды и питьевой воды, пишет IFLScience.

Моряку удалось выжить, используя для питья дождевую воду и питаясь сырой рыбой, которую ему удалось поймать с помощью рыболовных снастей лодки. Отметим, что основной причиной гибели людей после крушения являются воздействие солнца и холода. К счастью Шеддоку удалось соорудить некое подобие укрытие из навеса лодки.

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Спустя два месяца заточения в океане его спас траулер. Тим и Белла сильно похудели, однако в остальном были полностью здоровы — сейчас они чувствуют себя хорошо и уже идут на поправку. По словам самого Шеддока, ему довелось пережить "тяжелые испытания в море" и сейчас для восстановления необходим лишь отдых и хорошая еда, так как долгое время он провел в одиночестве в море. Однако в целом моряк отмечает, что с его здоровьем все в порядке.

Шеддоку и его собаке Белле чрезвычайно повезло, что они смогли найти пищу, кров и воду в открытом океане — именно это и помогло им продержаться так долго. Однако как долго человек в действительности может прожить без воды?

Ответ на этот вопрос чрезвычайно сложен. В основном потому, что эксперименты на людях попросту являются этически неприемлемыми — невозможно просто лишить человека воды и еды, а затем попросту наблюдать, сколько он сможет продержаться. Именно поэтому исследователям приходится анализировать определенные случаи, когда люди по той или иной причине являются лишенными воды и еды.

Некоторые наблюдения свидетельствуют о том, что в среднем человек может продержаться от 8 до 21 дня без еды и воды, причем этот период увеличиться до двух месяцев, если отсутствовать будет только еда. Однако исследователи полагают, что такой прогноз является чрезмерно оптимистичным и тому есть доказательства.

В действительности же ученые полагают, что человек способен продержаться без воды не более 2-3 дней. Ног этот период сильно зависит от здоровья и возраста человека, а также других факторов, например, температуры окружающей среды.

Так, в 1979 году 18-летний Андреас Михавец был заперт в полицейской камере в Германии после несчастного случая. Он провел в заточении 18 дней, прежде чем о нем вспомнили и выпустили из подвальной камеры. Парень весьма исхудал, но все еще был живым.

В 1944 году двое ученых провели один из немногих экспериментах на людях. Они лишили себя воды и питались лишь сухим кормом как коты. Ученым было 28 и 33 года, они остались живы, но прекратили эксперимент еще до того, как он стал опасным для жизни.

По словам авторов эксперимента, на третий или четвертый день их лица осунулись и стали очень бледными, а вокруг губ появился намек на цианоз. Когда эксперимент был остановлен, общий вид плохого самочувствия исчез в течение всего нескольких часов после восстановления баланса жидкости. При этом симптомы обезвоживания исчезли задолго до завершения физиологической регидратации.

Ранее Фокус писал о том, что британский гид проверил на себе, сколько человек может прожить без воды.