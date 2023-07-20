Ув'язнення в океані: як довго людина може прожити без води

51-річний моряк провів 2 місяці у відкритому морі без їжі та води — як йому вдалося вижити в таких суворих умовах.

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Ця історія облетіла всі світові ЗМІ: 51-річному Тіму Шедоку із Сіднея дивним чином вдалося врятуватися після того, як його човен потрапив у шторм під час подорожі з Мексики до Французької Полінезії. У результаті чоловік опинився заточений на човні разом зі своєю собакою Беллою без їжі та питної води, пише IFLScience.

Моряку вдалося вижити, використовуючи для пиття дощову воду і харчуючись сирою рибою, яку йому вдалося спіймати за допомогою рибальських снастей човна. Зазначимо, що основною причиною загибелі людей після аварії є вплив сонця і холоду. На щастя Шедоку вдалося спорудити якусь подобу укриття з навісу човна.

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Через два місяці ув'язнення в океані його врятував траулер. Тім і Белла сильно схудли, проте в іншому були повністю здорові — зараз вони почуваються добре і вже йдуть на поправку. За словами самого Шедока, йому довелося пережити "важкі випробування у морі", і зараз для відновлення потрібен лише відпочинок і гарна їжа, оскільки довгий час він провів на самоті у морі. Однак загалом моряк зазначає, що з його здоров'ям усе гаразд.

Шедоку та його собаці Беллі надзвичайно пощастило, що вони змогли знайти їжу, притулок і воду у відкритому океані — саме це й допомогло їм протриматися так довго. Однак як довго людина насправді може прожити без води?

Відповідь на це питання надзвичайно складна. Переважно тому, що експерименти на людях просто є етично неприйнятними — неможливо просто позбавити людину води та їжі, а потім спостерігати, скільки вона зможе протриматися. Саме тому дослідникам доводиться аналізувати певні випадки, коли люди з тієї чи іншої причини є позбавленими води та їжі.

Деякі спостереження свідчать про те, що у середньому людина може протриматися від 8 до 21 дня без їжі та води, причому цей період збільшитися до двох місяців, якщо відсутня буде тільки їжа. Однак дослідники вважають, що такий прогноз є надмірно оптимістичним і цьому є докази.

Насправді ж учені вважають, що людина здатна протриматися без води не більше 2-3 днів. Цей період сильно залежить від здоров'я і віку людини, а також інших чинників, наприклад, температури навколишнього середовища.

Так, 1979 року 18-річний Андреас Міхавец був замкнений у поліцейській камері в Німеччині після нещасного випадку. Він провів в ув'язненні 18 днів, перш ніж про нього згадали й випустили з підвальної камери. Хлопець дуже змарнів, але все ще був живим.

У 1944 році двоє вчених провели один із небагатьох експериментів на людях. Вони позбавили себе води й харчувалися лише сухим кормом як коти. Вченим було 28 і 33 роки, вони залишилися живі, але припинили експеримент ще до того, як він став небезпечним для життя.

За словами авторів експерименту, на третій або четвертий день їхні обличчя змарніли й стали дуже блідими, а навколо губ з'явився натяк на ціаноз. Коли експеримент було зупинено, загальний вигляд поганого самопочуття зник протягом лише кількох годин після відновлення балансу рідини. При цьому симптоми зневоднення зникли задовго до завершення фізіологічної регідратації.

Раніше Фокус писав про те, що британський гід перевірив на собі, скільки людина може прожити без води.