Исследование генов выявило ключи к процветанию человечества в медном веке, и это миграция населения

Новаторское исследование проливает свет на историческое взаимодействие между цивилизациями медного века в Европе, раскрывая историю раннего смешения населения, общих идей и технологических обменов, которые произошли на тысячу лет раньше, чем считалось изначально.

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Исследование фокусируется на генетических данных 135 древних фермеров и скотоводов из юго-восточной Европы, охватывающих поздний европейский неолит и весь медный век, с 5400 г. до н. э. до 2400 г. до н. э. Эти данные ставят под сомнение предыдущие представления о доисторическом взаимодействии людей, обеспечивая лучшее понимание того, как ранние общества были связаны между собой и способствовали процветанию человечества на протяжении всей истории, пишет Ancient Origins.

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Доктор Вольфганг Хак, археогенетик из Института эволюционной антропологии Макса Планка и соавтор исследования, рассказал, что его команда тщательно изучила генетические данные людей, которые жили между 5400 и 2400 годами до нашей эры, представляя поздний европейский неолит и медный век.

Исследователи обнаружили, что генетически смешанные признаки уже были однородными в регионе вокруг Одессы в 4-м тысячелетии до н.э., что указывает на то, что с момента начала смешивания прошло много поколений. Эта генетическая гомогенизация относится к молекулярным процессам, лежащим в основе "биотической гомогенизации", когда гибридизация с неместными видами приводит к уменьшению вариаций в генофонде.

Бронзовый век рассказывает о поселении Магура Горгана на территории современной Румынии Фото: Konstantin Scheele/ MPG

Дальнейший анализ генетических данных выявил генетическую смесь групп охотников-собирателей из Восточной Европы и Кавказа среди степных скотоводов около 3300 года до н. э. Такое раннее смешение первых земледельцев и скотоводов свидетельствует о значительном обмене идеями и генетикой в течение медного века, вопреки предыдущим предположениям.

Стоит отметить, что это исследование является лишь одним из нескольких недавних анализов европейской генетики медного века. В прошлом году опубликовано три работы, изучающие аспекты культурного обмена в Средиземноморье и Плодородном полумесяце.

Эти генные исследования дают новое понимание демографической истории и миграций ранних человеческих популяций в течение медного века в Европе. Сейчас исследователи раскрывают сложные взаимодействия и перемещения древних европейских народов, указывающие на разнообразие родословных предков.

Медный топор среднего медного века Венгрии 3500-2799 гг., "баденская культура". Орудия труда в Будапештском историческом музее Фото: Bjoertvedt/ CC BY-SA 4.0

Более того, эти исследования демонстрируют доказательства взаимодействия между ранними европейскими фермерами и группами охотников-собирателей в течение медного века. Значительный генетический обмен между этими группами населения привел к интеграции различных образов жизни и технологий. Кроме того, генные исследования раскрывают генетическую наследственность между популяциями медного века и их предками и потомками.

Эта волна новых генетических исследований, изучающих смешение, которое происходило в Европе в течение медного века, раскрывает культурные сложности древних земледельческих популяций и их перемещений.

Это углубляет наше научное понимание того, как человеческие общества взаимодействовали и обменивались идеями и технологиями. В частности, эти данные показывают, как определенные земледельческие и скотоводческие группы населения избегали истощения ресурсов, мигрируя и формируя новые, более устойчивые сельскохозяйственные системы.

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Доктор Хак считает, что настоящий прогресс в научном понимании медного века произойдет благодаря интеграции генетических данных в археологический и антропологический контексты. Эта интеграция даст гораздо более детальный взгляд на предысторию человечества, чем широкие мазки, характерные для исследований десятилетия назад.

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