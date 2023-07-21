24-летняя одиссея: в Британии завершена реставрация старинных гобеленов 16-го века (фото)

Национальный фонд реставрации завершил 24-летнюю реставрационную работу, кульминацией которой стало открытие набора гобеленов 16-го века в Хардвик-Холле в графстве Дербишир, Англия. Реставрация охватила 13 гобеленов, каждый из которых достигает 6 м в высоту и более 70 м в длину.

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Долгожданный момент наступил в четверг, когда финальный гобелен представили в длинной галерее. Эта важная веха была особенно эмоциональной для Дениз Эдвардс, бывшего генерального директора поместья, которая руководила проектом с 2003 года, пишет The Guardian.

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"Они должны были быть завершены в 2021 году, когда я должна была выйти на пенсию, но это отложили из-за Covid, поэтому я осталась, потому что очень хотела довести проект до конца, — сказала она. — В течение 20 лет это заняло большую часть моей жизни".

Эти масштабные гобелены, которые сначала выставлялись вместе до 1999 года, имеют историческое значение, поскольку приобретены Бесс из Хардвика в 1592 году. Бесс, близкая соратница Елизаветы I и одна из самых богатых женщин своего времени, приобрела этот набор после смерти сэра Кристофера Хаттона, лорда-канцлера, который заказал их для своего поместья в Нортгемптоншире. Приобретение стоимостью 326 фунтов 15 пенсов 9 шиллингов стало самой большой и самой дорогой покупкой Бесс для ее елизаветинского загородного дома на вершине холма между Честерфилдом и Мэнсфилдом.

До реставрации эти гобелены, иллюстрирующие библейскую историю о Гедеоне, который возглавляет войско, чтобы спасти свой народ от мидиянитян, подверглись воздействию времени и загрязнения. Девять расположенных поблизости угольных шахт, а также протекающие окна оставили гобелены в грязном состоянии.

"Вы можете себе представить всю принесенную грязь, и с дырявыми окнами они были совершенно заброшенными, — сказала Эдвардс. — Их очистка — это лишь начало битвы, а затем — устранение всех повреждений, нанесенных тонкому шелку гобеленов".

Каждый гобелен требовал более двух лет реставрации, которая началась с комплексного процесса для устранения свободных волокон, пыли и копоти Фото: Richard Saker/The Guardian

Каждый гобелен требовал более двух лет реставрации, которая началась с комплексного процесса для устранения свободных волокон, пыли и копоти. Впоследствии гобелены прошли специализированную влажную очистку в Бельгии. Реставраторы Национального фонда применили консервационные техники сшивания, используя окрашенные вручную нити для восстановления поврежденных участков.

На работу над каждым гобеленом ушло примерно 5 000 часов, причем реставраторы тщательно прорабатывали 20-сантиметровые участки за один раз. Чтобы поддерживать последовательность на протяжении всего проекта, созданы "книги рецептов" для специальных цветов красителей.

Сейчас посетители могут любоваться полным набором гобеленов Гедеона в Хардвик-Холле. Более того, планируется снять портреты, которые сейчас висят на некоторых гобеленах, чтобы сделать возможным неограниченный просмотр, подобно тому, как это было более 400 лет назад.

Этот кропотливый и длительный проект гарантирует, что будущие поколения смогут увидеть и оценить непреходящую красоту и историческое значение этих замечательных гобеленов.

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