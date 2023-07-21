24-річна одіссея: в Британії завершено реставрацію старовинних гобеленів 16-го століття (фото)

Національний фонд реставрації завершив 24-річну реставраційну роботу, кульмінацією якої стало відкриття набору гобеленів 16-го століття в Хардвік-Холі в графстві Дербішир, Англія. Реставрація охопила 13 гобеленів, кожен з яких сягає 6 м заввишки та понад 70 м завдовжки.

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Довгоочікуваний момент настав у четвер, коли фінальний гобелен представили в довгій галереї. Ця важлива віха була особливо емоційною для Деніз Едвардс, колишньої генеральної директорки маєтку, яка керувала проєктом з 2003 року, пише The Guardian.

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"Вони мали бути завершені у 2021 році, коли я мала вийти на пенсію, але це відклали через Covid, тому я залишилася, бо дуже хотіла довести проєкт до кінця, — сказала вона. — Протягом 20 років це зайняло велику частину мого життя".

Ці масштабні гобелени, які спочатку виставлялися разом до 1999 року, мають історичне значення, оскільки придбані Бесс із Хардвіка у 1592 році. Бесс, близька соратниця Єлизавети І та одна з найбагатших жінок свого часу, придбала цей набір після смерті сера Крістофера Хаттона, лорда-канцлера, який замовив їх для свого маєтку в Нортгемптонширі. Придбання вартістю 326 фунтів 15 пенсів 9 шилінгів стало найбільшою і найдорожчою покупкою Бесс для її єлизаветинського заміського будинку на вершині пагорба між Честерфілдом і Менсфілдом.

До реставрації ці гобелени, що ілюструють біблійну історію про Гедеона, який очолює військо, щоб врятувати свій народ від мідіянітян, зазнали впливу часу і забруднення. Дев'ять вугільних шахт, що розташовані поблизу, а також вікна, що протікали, залишили гобелени в брудному стані.

"Ви можете собі уявити весь принесений бруд, і з дірявими вікнами вони були абсолютно занедбаними, — сказала Едвардс. — Їнє очищення — це лише початок битви, а потім — усунення всіх пошкоджень, завданих тонкому шовку гобеленів".

Кожен гобелен потребував понад два роки реставрації, яка розпочалася з комплексного процесу для усунення вільних волокон, пилу та кіптяви Фото: Richard Saker/The Guardian

Кожен гобелен потребував понад два роки реставрації, яка розпочалася з комплексного процесу для усунення вільних волокон, пилу та кіптяви. Згодом гобелени пройшли спеціалізоване вологе очищення в Бельгії. Реставратори Національного фонду застосували консерваційні техніки зшивання, використовуючи пофарбовані вручну нитки для відновлення пошкоджених ділянок.

На роботу над кожним гобеленом пішло приблизно 5 000 годин, причому реставратори ретельно опрацьовували 20-сантиметрові ділянки за один раз. Щоб підтримувати послідовність протягом усього проєкту, створені "книги рецептів" для спеціальних кольорів барвників.

Наразі відвідувачі можуть милуватися повним набором гобеленів Гедеона в Хардвік-Холі. Ба більше, планується зняти портрети, які зараз висять на деяких гобеленах, щоб уможливити необмежений перегляд, подібно до того, як це було понад 400 років тому.

Цей кропіткий і довготривалий проєкт гарантує, що майбутні покоління матимуть змогу побачити і оцінити неминущу красу та історичне значення цих чудових гобеленів.

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