Загадочная Планета Х может врезаться в Землю: что говорят ученые

До сих пор сторонники существования таинственной блуждающей планеты считают, что она может уничтожить Землю и все живое на ней.

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Уже многие десятилетия некоторые ученые, а также обычные люди, которые верят в конспирологические теории, считают, что где-то рядом с Солнечной системой летает загадочная Планета Х. И эта планета обязательно должна врезаться в Землю, что приведет к ее уничтожению. Действительно, некоторые ученые считают, что такой шанс существует, но другие исследователи отвергают такую возможность, пишет Express.

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Планета Нибиру

Еще в 1995 году впервые появилась теория о том, что загадочная планета Нибиру может прилететь в Солнечную систему и уничтожить нашу родную планету. С тех пор эта идея является предметом дискуссий в научном сообществе и ее поддерживают некоторые люди, верящие в теории заговора.

Сама идея о существовании планеты Нибиру основана на упоминаниях такого объекта у древних шумеров тысячи лет назад. Согласно легендам, подобная блуждающая планета уже прилетала в Солнечную систему и разрушилась, благодаря чему появился пояс астероидов. Но эта планета якобы разрушилась не полностью и снова отправилась в свое путешествие в космосе, чтобы со временем вернуться обратно.

Планета Х или Девятая планета

Планета Нибиру также имеет название Планета Х, а еще считается, что она является Девятой планетой Солнечной системы, которую до сих пор так и не нашли. Столкновение Нибиру с Землей некоторые приверженцы теории заговора предсказывали еще на начало 2000-х годов, затем на 2012 год и связывали это событие с календарем майя, а также на 2020 год. Но, как видим ничего подобного не произошло.

Некоторые ученые считают, что никакой блуждающей планеты Нибиру не существует, а также скорее всего она не является Девятой планетой, существование которой также ставится под сомнение. Соответственно никакой катастрофы не произойдет. И все же теория о конце света, связанная со столкновением другой планеты с Землей, все еще распространяется в Сети.

Планета Нибиру также имеет название Планета Х, а еще считается, что она является Девятой планетой Солнечной системы, которую до сих пор так и не нашли Фото: bustle.com

Каковые шансы планетарной катастрофы?

В то же время Роберт Мэтьюз из Астонского университета, Великобритания, считает, что столкновение Земли с загадочной планетой возможно, но это очень маловероятно. То есть, по словам ученого, такой шанс есть, но он очень маленький.

По словам Метьюза, на краю Солнечной системы могут находиться так называемые неудавшиеся звезды, то есть объекты под названием коричневые карлики. По размеру они немного больше Юпитера и теоретически один из таких коричневых карликов мог бы прилететь во внутреннюю часть Солнечной системы и теоретически врезаться в Землю. Но эта вероятность очень мала.

Ничто нам не угрожает?

По словам Дэвида Моррисона из NASA, если бы любая блуждающая планета или же та самая Девятая планета, которая сошла со своей обиты, начали бы сближение с Землей, то об этом бы стало известно всем.

По словам ученого, в этом случае такая планета стала бы одним из самых ярких объектов в ночном небе, яркость которого постоянно бы увеличивалась. Но ничего подобного астрономы не увидели и скорее всего не увидят, считает Моррисон.

Напоминаем, что согласно недавнему исследованию, так называемая планета Нибиру, которая является блуждающей планетой, все же может столкнуться с Землей. Как это произойдет и какие могут быть последствия, Фокус уже писал.

Напоминаем, что согласно новому исследованию, недалеко от нас появится планета, похожая на Землю. К такому выводу пришли ученые, которые обнаружили воду вокруг похожей на Солнце звезды, как уже писал Фокус.