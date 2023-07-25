Загадкова Планета Х може врізатися в Землю: що кажуть учені

Досі прихильники існування таємничої блукаючої планети вважають, що вона може знищити Землю і все живе на ній.

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Уже багато десятиліть деякі вчені, а також звичайні люди, які вірять у конспірологічні теорії, вважають, що десь поруч із Сонячною системою літає загадкова Планета Х. І ця планета обов'язково має врізатися в Землю, що призведе до її знищення. Дійсно, деякі вчені вважають, що такий шанс існує, але інші дослідники відкидають таку можливість, пише Express.

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Планета Нібіру

Ще 1995 року вперше з'явилася теорія про те, що загадкова планета Нібіру може прилетіти в Сонячну систему і знищити нашу рідну планету. Відтоді ця ідея є предметом дискусій у науковому співтоваристві і її підтримують деякі люди, які вірять у теорії змови.

Сама ідея про існування планети Нібіру ґрунтується на згадках такого об'єкта у стародавніх шумерів тисячі років тому. Згідно з легендами, подібна блукаюча планета вже прилітала в Сонячну систему і зруйнувалася, завдяки чому з'явився пояс астероїдів. Але ця планета нібито зруйнувалася не повністю і знову вирушила у свою подорож у космосі, щоб згодом повернутися назад.

Планета Х або Дев'ята планета

Планета Нібіру також має назву Планета Х, а ще вважається, що вона є Дев'ятою планетою Сонячної системи, яку досі так і не знайшли. Зіткнення Нібіру із Землею деякі прихильники теорії змови передбачали ще на початок 2000-х років, потім на 2012 рік і пов'язували цю подію з календарем майя, а також на 2020 рік. Але, як бачимо, нічого подібного не сталося.

Деякі вчені вважають, що ніякої блукаючої планети Нібіру не існує, а також найімовірніше вона не є Дев'ятою планетою, існування якої також ставиться під сумнів. Відповідно ніякої катастрофи не станеться. І все ж теорія про кінець світу, пов'язана із зіткненням іншої планети із Землею, все ще поширюється в Мережі.

Планета Нібіру також має назву Планета Х, а ще вважається, що вона є Дев'ятою планетою Сонячної системи, яку досі так і не знайшли Фото: планета

Які шанси планетарної катастрофи?

Водночас Роберт Метьюз з Астонського університету, Велика Британія, вважає, що зіткнення Землі із загадковою планетою можливе, але це дуже малоймовірно. Тобто, за словами вченого, такий шанс є, але він дуже маленький.

За словами Метьюза, на краю Сонячної системи можуть перебувати так звані невдалі зірки, тобто об'єкти під назвою коричневі карлики. За розміром вони трохи більші за Юпітер, і теоретично один із таких коричневих карликів міг би прилетіти у внутрішню частину Сонячної системи і теоретично врізатися в Землю. Але ця ймовірність дуже мала.

Ніщо нам не загрожує?

За словами Девіда Моррісона з NASA, якби будь-яка блукаюча планета або ж та сама Дев'ята планета, яка зійшла зі своєї оббити, почала б зближення із Землею, то про це б стало відомо всім.

За словами вченого, у цьому разі така планета стала б одним із найяскравіших об'єктів у нічному небі, яскравість якого постійно б збільшувалася. Але нічого подібного астрономи не побачили і, найімовірніше, не побачать, вважає Моррісон.

Нагадуємо, що згідно з нещодавнім дослідженням, так звана планета Нібіру, яка є блукаючою планетою, все ж таки може зіткнутися із Землею. Як це станеться і які можуть бути наслідки, Фокус уже писав.

Нагадуємо, що згідно з новим дослідженням, недалеко від нас з'явиться планета, схожа на Землю. Такого висновку дійшли вчені, які виявили воду навколо схожої на Сонце зірки, як уже писав Фокус.