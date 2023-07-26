Убийственное истощение. Морской лед Антарктиды достиг самой низкой точки за всю историю наблюдений

Статистика свидетельствует, что мы наблюдаем беспрецедентное сокращение антарктического льда и ученые до сих пор не знают, почему это происходит.

Related video

В феврале 2023 года климатологи заявили, что уровень морского льда в Антарктиде достиг самого низкого уровня за всю историю спутниковых наблюдений, то есть за последние 45 лет. Уже во июне наступила фаза, называемая "фазой зимнего роста", во время которой плавучий морской лед вокруг Антарктиды все еще пытался восстановиться. Но, тщетно, пишет Science Alert.

Результаты наблюдений, проанализированные учеными из Национального управления океанических и атмосферных исследований США, свидетельствует о том, что июльское покрытие значительно ниже, чем должно быть. Например, наблюдения свидетельствуют о том, что в сравнении с площадью морского льда до 2010 года, в настоящее время океану не хватает около 2,6 миллиона квадратных километров льда.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Климатологи отмечают, что этот новый минимум фактически переплюнул предыдущие рекордные значения, достигнутые в 2016, 2017 и 2022 годах. По словам физического океанографа Эдварда Доддриджа, то что происходит сегодня едва ли можно назвать "просто беспрецедентным".

Океанограф отмечает, рекордно низкий уровень достиг уровня события пяти сигм — порога, при котором ученые действительно могут утверждать, что то, что они видят — не простая случайная изменчивость из-за хаоса во Вселенной. Простыми словами, нынешнее значение достигло пяти отклонений выше среднего — фактически это означает, что если ничего не изменилось бы, мы "ожидали увидеть такую зиму приблизительно раз в 7,5 миллиона лет".

Временной ряд площади морского льда за год с 1979 по 2023 год Фото: NOAA/Climate.gov

По словам исследователя, вероятной причиной рекордной потери льда является климатический кризис. Однако все еще остается неясным, как он вызывает столь сильное таяние морского льда. Наблюдения свидетельствуют о том, что в течение последних лет антарктические льды таят с такой скоростью, которую не предсказывала ни одна климатическая модель. Это несоответствие заставляет ученых задуматься, что они упускают нечто важное в понимании того, как взаимодействуют океан, лед и атмосфера в южном полушарии.

Данные свидетельствуют о том, что глобальная температура атмосферы Земли повысилась из-за парниковых выбросов, в то время как поверхность южного океана несколько охладилась, а более глубокие воды напротив — нагрелись. Снижение температуры поверхностных вод могло показаться обнадеживающим условием на сохранения антарктического льда, однако после нескольких лет неуклонного увеличения ледяного покрова морской лед Антарктиды внезапно разрушился в 2016 году. Ученые до сих пор ломают голову, пытаясь понять, почему это произошло.

Предыдущие исследования показывают, что таяние антарктического льда может усугубляться более теплыми ветрами в регионе. Ученые отмечают, что Эль-Ниньо, официально вступивший в свои права, уже создал сильные штормовые западные ветры над Южным океаном — и это только за последние несколько месяцев.

Исследователи полагают, что это могло разрушить множество нового морского льда, который, как правило, образуется с наступлением зимы. Впрочем, ученые уверены, что одно лишь это, увы, не может объяснить величину отсутствующего морского льда. Еще одной вероятной причиной называют подъем теплых вод, которые могут разъедать глыбы льда снизу. Кроме того, предполагается, что отсутствие льда могло повысить температуру воздуха у поверхности, что нагрело поверхностные воды, а значит "парализовало" образование нового льда

Карта, показывающая концентрацию морского льда Фото: NOAA/Climate.gov

По словам специалиста по криосфере из Австралийского антарктического отдела Роба Массома, таяние достаточного количества антарктического морского льда может запустить петли положительной обратной связи, так как волны и теплый ветер легче достигают берега. Исследователь отмечает, что в данном вопросе важную роль играет не только протяжность льда Антарктиды, но и продолжительность его покрытия. Простыми словами, если морской лед исчезает, это подвергает края плавающего льда воздействию волн, а это увеличивает вероятность откола шельфовых ледников. В результате большее количество льда попадает в океан, а Антарктида неминуемо истощается.

Исследователи также отмечают, что потребуются дополнительные исследования, чтобы предсказать, что будет дальше с морским льдов в Южном океане и как его количество изменится в ближайшие годы.

Ранее Фокус писал о том, что под ледяным щитом Гренландии находится удивительная древняя земля.