Золото, серебро и стекло железного века: найдена самая древняя стекольная мастерская в Северной Европе
Недавно провели масштабные раскопки выдающегося памятника железного века Немчице, в результате которых сделано революционное открытие — древнейшую стеклянную мастерскую, когда-либо задокументированную к северу от Альп. Эта знаменательная находка проливает новый свет на значение Немчице в анналах истории.
Восхищенные великолепными стеклянными артефактами, найденными на этом месте, исследователи предположили, что Немчице играло ключевую роль в производстве стекла. Однако только благодаря этим тщательным раскопкам гипотезу удалось подтвердить, раскрыв место как важный центр производства стекла в период Латенской культуры (III-II вв. до н. э.) в Центральной Европе. Эти сокровища включали большое количество изысканных стеклянных браслетов и бусин, пишет Arkeonews.
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Немчице, расположенный в самом сердце Моравии, имел чрезвычайно важное значение в эпоху Латенской культуры. Археологическая сокровищница также включала беспрецедентный клад из более чем 2 000 золотых и серебряных монет.
Исследовательская группа в частности наткнулась на доказательства, указывающие на существование потенциального святилища в Немчице. Со своей стороны это свидетельствует о том, что в его священных местах происходили ритуалы железного века.
В 2002 году первые раскопки в Немчице заложили основу для дальнейших исследований. Благодаря им удалось обнаружить затопленные хижины, бронзовые амулеты и монеты, разбросанные по всей территории.
Примечательно, что наличие этих монет намекало на вероятную связь Немчице с разветвленной торговой сетью, известной как Янтарный путь, соединявший Балтийское побережье со Средиземноморьем.
Хотя на месте раскопок не найдено никаких инструментов для изготовления стекла, находка ассортимента как полных, так и частично готовых стеклянных изделий безоговорочно подтвердила, что в Немчице производили этот материал.
Ведущий автор исследования Иван Чижмарж, выдающийся археолог из Института археологического наследия Брно в Чешской Республике, рассказал о значении их находок. Он выразил заинтересованность в разгадке техники изготовления стекла, которую использовали кельты.
Во время раскопок, кроме стеклянных бусин и браслетов, также нашли фрагменты янтаря, что указывает на использование различных видов сырья на этом участке. Это еще больше повышает его региональное значение.
Еще один необычный аспект раскопок развернулся на самой высокой точке Немчице. Тщательно обследованная квадратная площадь обнаружила поразительное сходство с ритуальными сооружениями, найденными в Австрии, что указывает на общую систему верований по всей Центральной Европе.
В свете этих сакральных особенностей доктор Чижмарж подчеркнул, что Немчице не только функционировало как успешный торговый и производственный центр, но и служило резиденцией элиты и ритуальным центром.
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