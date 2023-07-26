Золото, серебро и стекло железного века: найдена самая древняя стекольная мастерская в Северной Европе

Недавно провели масштабные раскопки выдающегося памятника железного века Немчице, в результате которых сделано революционное открытие — древнейшую стеклянную мастерскую, когда-либо задокументированную к северу от Альп. Эта знаменательная находка проливает новый свет на значение Немчице в анналах истории.

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Восхищенные великолепными стеклянными артефактами, найденными на этом месте, исследователи предположили, что Немчице играло ключевую роль в производстве стекла. Однако только благодаря этим тщательным раскопкам гипотезу удалось подтвердить, раскрыв место как важный центр производства стекла в период Латенской культуры (III-II вв. до н. э.) в Центральной Европе. Эти сокровища включали большое количество изысканных стеклянных браслетов и бусин, пишет Arkeonews.

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Немчице, расположенный в самом сердце Моравии, имел чрезвычайно важное значение в эпоху Латенской культуры. Археологическая сокровищница также включала беспрецедентный клад из более чем 2 000 золотых и серебряных монет.

Исследовательская группа в частности наткнулась на доказательства, указывающие на существование потенциального святилища в Немчице. Со своей стороны это свидетельствует о том, что в его священных местах происходили ритуалы железного века.

В 2002 году первые раскопки в Немчице заложили основу для дальнейших исследований. Благодаря им удалось обнаружить затопленные хижины, бронзовые амулеты и монеты, разбросанные по всей территории.

Примечательно, что наличие этих монет намекало на вероятную связь Немчице с разветвленной торговой сетью, известной как Янтарный путь, соединявший Балтийское побережье со Средиземноморьем.

Немчице, расположенное в самом сердце Моравии, имело чрезвычайно важное значение в эпоху Латенской культуры Фото: Antiquity (2023). DOI: 10.15184/aqy.2023.80

Хотя на месте раскопок не найдено никаких инструментов для изготовления стекла, находка ассортимента как полных, так и частично готовых стеклянных изделий безоговорочно подтвердила, что в Немчице производили этот материал.

Ведущий автор исследования Иван Чижмарж, выдающийся археолог из Института археологического наследия Брно в Чешской Республике, рассказал о значении их находок. Он выразил заинтересованность в разгадке техники изготовления стекла, которую использовали кельты.

Во время раскопок, кроме стеклянных бусин и браслетов, также нашли фрагменты янтаря, что указывает на использование различных видов сырья на этом участке. Это еще больше повышает его региональное значение.

Аэроснимок открытого святилища, которое могли использовать для ритуалов Фото: Ivan Čižmář, Antiquity (2023). DOI: 10.15184/aqy.2023.80

Еще один необычный аспект раскопок развернулся на самой высокой точке Немчице. Тщательно обследованная квадратная площадь обнаружила поразительное сходство с ритуальными сооружениями, найденными в Австрии, что указывает на общую систему верований по всей Центральной Европе.

В свете этих сакральных особенностей доктор Чижмарж подчеркнул, что Немчице не только функционировало как успешный торговый и производственный центр, но и служило резиденцией элиты и ритуальным центром.

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