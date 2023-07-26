Золото, срібло і скло залізного віку: знайдено найстарішу скляну майстерню в Північній Європі
Нещодавно провели масштабні розкопки видатної пам'ятки залізного віку Немчице, в результаті яких зроблено революційне відкриття — найдавнішу скляну майстерню, коли-небудь задокументовану на північ від Альп. Ця знаменна знахідка проливає нове світло на значення Немчице в анналах історії.
Захоплені чудовими скляними артефактами, знайденими на цьому місці, дослідники припустили, що Немчице відігравало ключову роль у виробництві скла. Однак лише завдяки цим ретельним розкопкам гіпотезу вдалося підтвердити, розкривши місце як важливий центр виробництва скла в період Латенської культури (III-II ст. до н. е.) в Центральній Європі. Ці скарби включали велику кількість вишуканих скляних браслетів і намистин, пише Arkeonews.
У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!
Немчице, розташоване в самому серці Моравії, мало надзвичайно важливе значення в епоху Латенської культури. Археологічна скарбниця також включала безпрецедентний скарб із понад 2 000 золотих і срібних монет.
Дослідницька група зокрема натрапила на докази, що вказують на існування потенційного святилища в Немчице. Зі свого боку це свідчить про те, що в його священних місцях відбувалися ритуали залізного віку.
У 2002 році перші розкопки в Немчице заклали основу для подальших досліджень. Завдяки їм вдалося виявити затоплені хатини, бронзові амулети та монети, розкидані по всій території.
Примітно, що наявність цих монет натякала на ймовірний зв'язок Немчице з розгалуженою торговельною мережею, відомою як Бурштиновий шлях, що з'єднував Балтійське узбережжя з Середземномор'ям.
Хоча на місці розкопок не знайдено жодних інструментів для виготовлення скла, знахідка асортименту як повних, так і частково готових скляних виробів беззаперечно підтвердила, що в Немчице виробляли цей матеріал.
Провідний автор дослідження Іван Чижмарж, видатний археолог з Інституту археологічної спадщини Брно в Чеській Республіці, розповів про значення їхніх знахідок. Він висловив зацікавленість у розгадці техніки виготовлення скла, яку використовували кельти.
Під час розкопок, окрім скляних намистин і браслетів, також знайшли фрагменти бурштину, що вказує на використання різних видів сировини на цій ділянці. Це ще більше підвищує її регіональне значення.
Ще один незвичайний аспект розкопок розгорнувся на найвищій точці Немчице. Ретельно обстежена квадратна площа виявила разючу схожість із ритуальними спорудами, знайденими в Австрії, що вказує на спільну систему вірувань по всій Центральній Європі.
У світлі цих сакральних особливостей доктор Чижмарж наголосив, що Немчице не лише функціонувало як успішний торговельний і виробничий центр, але й слугувало резиденцією еліти та ритуальним центром.
Раніше Фокус писав про 2000-річний скляний скарб із римського корабля, який знайшли в Середземному морі.
А також ми розповідали про поховання стародавнього підлітка з хворобою хребта: чому знахідка бентежить археологів.