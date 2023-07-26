Золото, срібло і скло залізного віку: знайдено найстарішу скляну майстерню в Північній Європі

Нещодавно провели масштабні розкопки видатної пам'ятки залізного віку Немчице, в результаті яких зроблено революційне відкриття — найдавнішу скляну майстерню, коли-небудь задокументовану на північ від Альп. Ця знаменна знахідка проливає нове світло на значення Немчице в анналах історії.

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Захоплені чудовими скляними артефактами, знайденими на цьому місці, дослідники припустили, що Немчице відігравало ключову роль у виробництві скла. Однак лише завдяки цим ретельним розкопкам гіпотезу вдалося підтвердити, розкривши місце як важливий центр виробництва скла в період Латенської культури (III-II ст. до н. е.) в Центральній Європі. Ці скарби включали велику кількість вишуканих скляних браслетів і намистин, пише Arkeonews.

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Немчице, розташоване в самому серці Моравії, мало надзвичайно важливе значення в епоху Латенської культури. Археологічна скарбниця також включала безпрецедентний скарб із понад 2 000 золотих і срібних монет.

Дослідницька група зокрема натрапила на докази, що вказують на існування потенційного святилища в Немчице. Зі свого боку це свідчить про те, що в його священних місцях відбувалися ритуали залізного віку.

У 2002 році перші розкопки в Немчице заклали основу для подальших досліджень. Завдяки їм вдалося виявити затоплені хатини, бронзові амулети та монети, розкидані по всій території.

Примітно, що наявність цих монет натякала на ймовірний зв'язок Немчице з розгалуженою торговельною мережею, відомою як Бурштиновий шлях, що з'єднував Балтійське узбережжя з Середземномор'ям.

Немчице, розташоване в самому серці Моравії, мало надзвичайно важливе значення в епоху Латенської культури Фото: Antiquity (2023). DOI: 10.15184/aqy.2023.80

Хоча на місці розкопок не знайдено жодних інструментів для виготовлення скла, знахідка асортименту як повних, так і частково готових скляних виробів беззаперечно підтвердила, що в Немчице виробляли цей матеріал.

Провідний автор дослідження Іван Чижмарж, видатний археолог з Інституту археологічної спадщини Брно в Чеській Республіці, розповів про значення їхніх знахідок. Він висловив зацікавленість у розгадці техніки виготовлення скла, яку використовували кельти.

Під час розкопок, окрім скляних намистин і браслетів, також знайшли фрагменти бурштину, що вказує на використання різних видів сировини на цій ділянці. Це ще більше підвищує її регіональне значення.

Аерознімок відкритого святилища, яке моглb використовувати для ритуалів Фото: Ivan Čižmář, Antiquity (2023). DOI: 10.15184/aqy.2023.80

Ще один незвичайний аспект розкопок розгорнувся на найвищій точці Немчице. Ретельно обстежена квадратна площа виявила разючу схожість із ритуальними спорудами, знайденими в Австрії, що вказує на спільну систему вірувань по всій Центральній Європі.

У світлі цих сакральних особливостей доктор Чижмарж наголосив, що Немчице не лише функціонувало як успішний торговельний і виробничий центр, але й слугувало резиденцією еліти та ритуальним центром.

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