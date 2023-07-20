Поховання стародавнього підлітка з хворобою хребта: чому знахідка бентежить археологів

Знайдені останки належали підлітку з корінного населення, який жив багато століть тому. Також разом з ним поховали браслет, що ще більше підливає масла у вогонь невизначеності.

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Археологи були спантеличені знахідкою скелета підлітка із захворюванням хребта, разом з яким поховали прикрасу. Його виявили на місці розкопок Тока-ду-Олхо-д'Агуа-дас-Андоріньяс (Toca do Olho d'Água das Andorinhas) у Національному парку Серра-дас-Конфузойнс, розташованому в східно-центральній частині Бразилії, пише Newsweek.

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Точний вік ще належить визначити, оскільки немає можливості для однозначного датування знахідки. Однак вважається, що вона передувала європейській колонізації регіону, яка відбулася приблизно 300-350 років тому. Результати радіовуглецевого аналізу все ще перебувають на стадії очікування, щоб надати точнішу оцінку її віку. Попри цю невизначеність, поховання становить значний інтерес.

Аналіз скелетних решток показав, що підліток страждав на важку форму spina bifida — вродженого захворювання, що характеризується аномальним розвитком хребта і тканин, що його оточують. Тяжкість стану свідчить про те, що дитина, можливо, не могла ходити, а отже, залежала від догляду, який надавала її громада.

Цікаво, що таке розуміння догляду за людьми з особливими потребами кидає виклик припущенню, що ці методи унікальні для сучасності та західних суспільств. Це свідчить про те, що корінні народи Бразилії вже демонстрували схожу поведінку задовго до приходу колоніальних впливів.

На додаток до гостроцікавого відкриття про те, як у стародавніх громадах доглядали за хворими, підлітка поховали з браслетом, що прикрашав праву руку. Браслет, виготовлений з близько 1 000 дрібних намистин, ймовірно, складався з насіння, хоча точний матеріал непідтверджений.

Ще одним цікавим елементом знахідки стала наявність черепа тапіра недалеко від місця поховання. Поки невідомо, чи існує зв'язок між цими двома знахідками, але подальші дослідження проведуть під час майбутніх розкопок.

Останки підлітка наразі вивчаються в Лабораторії остеоархеології Федерального університету Піауї. Вона спеціалізується на дослідженні останків людей і тварин, що робить її важливою частиною дослідницького проєкту.

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