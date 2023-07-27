Нет сил поднять руки. Ученые считают, что наши конечности тяжелее, чем мы думаем

Исследователи пришли к выводу, что люди часто недооценивают вес своих рук, но немного лучше ощущают его, когда устали.

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Человеческое тело весьма уникально и интересно, но в действительности большинство из нас не так уж хорошо понимают, как оно работает. В новом исследовании ученые обнаружили, что люди недооцениваются вес своих рук. Результаты показывают, что мы на самом деле думаем, что они почти вдвое легче, чем есть на самом деле, пишет Gizmodo.

Авторы исследования полагают, что полученные ими результаты однажды помогут улучшить дизайн протезов, которые станут значительно удобнее в использовании. Данное исследование было проведено психологами из Лондонского университета в Великобритании. Ученые отмечают, что на работу их вдохновили результаты предыдущих исследований, согласно которым люди с ампутированными конечностями жалуются на вес своих протезов, несмотря на то, что они, как правило, весят меньше чем наши настоящие руки. Кроме того, пациенты, перенесшие инсульт и испытывающие частичный паралич, также порой сообщают, что их конечности после инсульта кажутся тяжелее. Предполагается, что это изменение может быть вызвано более высоким уровнем усталости после инсульта.

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Ученые приступили к работе, чтобы лучше понять это явление. Для этого они набрали две группы реципиентов, которые участвовали в двух разных экспериментах.

В первом эксперименте приняли участие два десятка человек: их усадили на стулья с подлокотниками и неподвижными экранами, не позволяющими им видеть свои руки. Изначально левая рука реципиентов свисала с края стула, а остальная часть руки поддерживалась подушкой. Затем их попросили держать мешки с рисом разного размера, прикрепленные к браслету их левой руки, в то время как другая рука поддерживалась подушкой. С каждым новым грузом добровольцев просили оценить, был ли мешок с рисом тяжелее или легче их руки.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что люди хорошо различают легкие и тяжелые веса. Однако ученые также заметили, что реципиенты систематически недооценивали вес собственных рук — в среднем на 49%. Отметим, что типичная взрослая рука весит около 400 граммов, тогда как люди, как правило, думают, что их рука весит всего около 200 граммов.

Во втором эксперименте команда попросила вторую группу реципиентов выполнить те же задачи, но с дополнительным поворотом. На этот раз эксперимент начался с использования устройства, измеряющего силу хвата руки в течение 10 минут — это должно было утомить участников. Результаты свидетельствуют, что, как и прежде, добровольцы занижали вес собственных рук, однако уже в среднем на 29%.

Авторы исследования отмечают, что их выводы основаны на небольшой выборке, а потому потребуются дополнительные исследования, чтобы подтвердить наблюдения. Но так или иначе, эти эксперименты являются первым экспериментальным подтверждением того, что мы иначе ощущаем вес частей собственного тела, чем вес посторонних объектов.

Ученые отмечают, что пока непонятно, почему это происходит, однако у них есть несколько теорий. Например, предполагается, что отсутствие ощущения веса наших конечностей позволяет нам более точно оценить вес объектов, которые мы в них держим. В то же время усталость буквально заставляет наши руки и другие части тела чувствовать себя тяжелее, чем раньше. Предполагается, что это ощущение может дать дополнительный стимул сделать перерыв.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, почему умственная работа утомляет не меньше физической.