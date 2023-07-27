Немає сил підняти руки. Учені вважають, що наші кінцівки важчі, ніж ми думаємо

Дослідники дійшли висновку, що люди часто недооцінюють вагу своїх рук, але трохи краще відчувають її, коли втомилися.

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Людське тіло вельми унікальне і цікаве, але насправді більшість із нас не так уже й добре розуміють, як воно працює. У новому дослідженні вчені виявили, що люди недооцінюють вагу своїх рук. Результати показують, що ми насправді думаємо, що вони майже вдвічі легші, ніж є насправді, пише Gizmodo.

Автори дослідження вважають, що отримані ними результати одного разу допоможуть поліпшити дизайн протезів, які стануть значно зручнішими у використанні. Це дослідження було проведене психологами з Лондонського університету у Великій Британії. Вчені зазначають, що на роботу їх надихнули результати попередніх досліджень, згідно з якими люди з ампутованими кінцівками скаржаться на вагу своїх протезів, попри те, що вони зазвичай важать менше, ніж наші справжні руки. Крім того, пацієнти, які перенесли інсульт і відчувають частковий параліч, також часом повідомляють, що їхні кінцівки після інсульту здаються важчими. Передбачається, що ця зміна може бути викликана вищим рівнем втоми після інсульту.

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Учені розпочали роботу, щоб краще зрозуміти це явище. Для цього вони набрали дві групи реципієнтів, які брали участь у двох різних експериментах.

У першому експерименті взяли участь два десятки людей: їх посадили на стільці з підлокітниками й нерухомими екранами, що не дають їм змоги бачити свої руки. Спочатку ліва рука реципієнтів звисала з краю стільця, а інша частина руки підтримувалася подушкою. Потім їх попросили тримати мішки з рисом різного розміру, прикріплені до браслета їхньої лівої руки, тоді як інша рука підтримувалася подушкою. З кожним новим вантажем добровольців просили оцінити, чи був мішок із рисом важчим або легшим за їхню руку.

Результати дослідження свідчать про те, що люди добре розрізняють легкі та важкі ваги. Однак учені також помітили, що реципієнти систематично недооцінювали вагу власних рук — у середньому на 49%. Зазначимо, що типова доросла рука важить близько 400 грамів, тоді як люди, як правило, думають, що їхня рука важить лише близько 200 грамів.

У другому експерименті команда попросила другу групу реципієнтів виконати ті самі завдання, але з додатковим поворотом. Цього разу експеримент розпочався з використання пристрою, що вимірює силу хвату руки протягом 10 хвилин — це мало втомити учасників. Результати свідчать, що, як і раніше, добровольці занижували вагу власних рук, проте вже в середньому на 29%.

Автори дослідження зазначають, що їхні висновки ґрунтуються на невеликій вибірці, а тому будуть потрібні додаткові дослідження, щоб підтвердити спостереження. Але так чи інакше, ці експерименти є першим експериментальним підтвердженням того, що ми інакше відчуваємо вагу частин власного тіла, ніж вагу сторонніх об'єктів.

Учені зазначають, що поки незрозуміло, чому це відбувається, однак у них є кілька теорій. Наприклад, припускають, що відсутність відчуття ваги наших кінцівок дає нам змогу точніше оцінити вагу об'єктів, які ми в них тримаємо. Водночас втома буквально змушує наші руки та інші частини тіла відчувати себе важчими, ніж раніше. Передбачається, що це відчуття може дати додатковий стимул зробити перерву.

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