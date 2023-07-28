Мертвые внутри. Думать, что ты умер — редкое, но серьезное расстройство психики

В сфере человеческого сознания понятие мысли часто переплетается с сущностью существования. Однако существует особое и редкое нервно-психическое расстройство, известное как синдром Котара, которое ставит под сомнение само это понятие.

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Люди, страдающие синдромом Котара, оказываются в ловушке запутанного психического состояния, когда они не способны признать собственное существование. Для одних убеждение приобретает форму ходячих трупов, тогда как другие воспринимают себя как бестелесных духов, обреченных на вечную жизнь, пишет ScienceAlert.

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Независимо от конкретного проявления, люди, страдающие синдромом Котара, переживают глубокое искажение реальности, отвергая существование своего тела и даже своих простейших потребностей. Ужасным следствием такой оторванности от реальности является самоголодание.

Возьмем историю женщины среднего возраста, которая страдала от тревоги и психоза. Она начала переживать нигилистический бред, объявила себя умершей и впоследствии отказалась от еды и лекарств.

Другой тревожный случай касался 49-летнего мужчины, который перестал заботиться о собственном благосостоянии, раздал свое имущество и принял веру в то, что злые силы хотят его смерти. Попав в больницу, он заявил врачам, что уже мертв, его органы разложились, мозг парализован, а лицо лишено крови. Он утверждал, что слышит голоса, которые называют его дьяволом.

В научной литературе насчитывается около сотни таких свидетельств о синдроме Котара. Самый первый зафиксированный случай относится к 1880 году, когда французский невролог Жюль Котар идентифицировал новую форму депрессии, характеризующуюся тревожной меланхолией, неприятием себя, нечувствительностью к боли, бредом несуществования собственного тела и бредом бессмертия.

Объектом его наблюдения стала женщина 43 лет. Она утверждала об отсутствии у нее мозга, нервов, желудка и души, тем самым воздерживаясь от еды с убеждением в вечном существовании. Лекарство в виде арипипразола, используемое для лечения шизофрении, продемонстрировало свою эффективность через несколько недель, облегчив ее симптомы.

Современные научные исследования предполагают, что синдром Котара может быть не самостоятельным заболеванием, а скорее симптомом основных состояний, таких как биполярное расстройство, шизофрения, депрессия, употребление наркотиков или судорожные припадки в анамнезе.

Обзор 2018 года показал, что три четверти пациентов, которые чувствовали, что умирают, также имели убеждение, что их поглощают внутренние вирусы или жуки. В частности, 35-летняя пациентка утверждала, что чувствует червей в своем мозгу, а другая ставила под сомнение необходимость есть, когда уже умерла.

Несмотря на необычную природу синдрома Котара, он остается окутанным тайной, а его симптомы иногда пересекаются с другими заболеваниями. Литература о синдроме Котара показывает, что почти 90 процентов пациентов имеют депрессивные симптомы, а около 65 процентов испытывают тревогу. Некоторые сообщают о случаях слуховых или зрительных галлюцинаций.

К счастью, навязчивые проявления этого синдрома можно эффективно лечить. Стандартные методы лечения, такие как антипсихотики, антидепрессанты, психотерапия и даже электросудорожная терапия, могут дать положительные результаты. При должном вмешательстве пациенты могут вырваться из тисков искаженной реальности уже через две недели медикаментозной терапии.

Ранее Фокус писал о таинственном синдроме, который отнимает у людей возможность двигаться.

Эта статья основывается на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит лишь информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.