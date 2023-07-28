Мертві всередині. Думати, що ти помер - рідкісний, але серйозний розлад психіки

У сфері людської свідомості поняття думки часто переплітається з сутністю існування. Однак існує особливий і рідкісний нервово-психічний розлад, відомий як синдром Котара, який ставить під сумнів саме це поняття.

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Люди, які страждають на синдром Котара, опиняються в пастці заплутаного психічного стану, коли вони не здатні визнати власне існування. Для одних переконання набуває форми ходячих трупів, тоді як інші сприймають себе як безтілесних духів, приречених на вічне життя, пише ScienceAlert.

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Незалежно від конкретного прояву, люди, які страждають на синдром Котара, переживають глибоке викривлення реальності, відкидаючи існування свого тіла і навіть своїх найпростіших потреб. Жахливим наслідком такої відірваності від реальності є самоголодування.

Візьмемо історію жінки середнього віку, яка страждала від тривоги та психозу. Вона почала переживати нігілістичні марення, оголосила себе померлою і згодом відмовилася від їжі та ліків.

Інший тривожний випадок стосувався 49-річного чоловіка, який перестав піклуватися про власний добробут, роздав своє майно і прийняв віру в те, що злі сили прагнуть його смерті. Потрапивши до лікарні, він заявив лікарям, що вже мертвий, його органи розклалися, мозок паралізований, а обличчя позбавлене крові. Він стверджував, що чує голоси, які називають його дияволом.

У науковій літературі налічується близько сотні таких свідчень про синдром Котара. Найперший зафіксований випадок відноситься до 1880 року, коли французький невролог Жюль Котар ідентифікував нову форму депресії, що характеризується тривожною меланхолією, неприйняттям себе, нечутливістю до болю, маренням неіснування власного тіла і маренням безсмертя.

Об'єктом його спостереження стала жінка 43 років. Вона стверджувала про відсутність у неї мозку, нервів, шлунку і душі, тим самим утримуючись від їжі з переконанням у вічному існуванні. Ліки у вигляді арипіпразолу, що використовуються для лікування шизофренії, продемонстрували свою ефективність через кілька тижнів, полегшивши її симптоми.

Сучасні наукові дослідження припускають, що синдром Котара може бути не самостійним захворюванням, а ймовірніше симптомом основних станів, таких як біполярний розлад, шизофренія, депресія, вживання наркотиків або судомні напади в анамнезі.

Огляд 2018 року показав, що три чверті пацієнтів, які відчували, що помирають, також мали переконання, що їх поглинають внутрішні віруси або жуки. Зокрема, 35-річна пацієнтка стверджувала, що відчуває черв'яків у своєму мозку, а інша ставила під сумнів необхідність їсти, коли вже померла.

Попри незвичну природу синдрому Котара, він залишається оповитим таємницею, а його симптоми іноді перетинаються з іншими захворюваннями. Література про синдром Котара показує, що майже 90 відсотків пацієнтів мають депресивні симптоми, а близько 65 відсотків відчувають тривогу. Дехто повідомляє про випадки слухових або зорових галюцинацій.

На щастя, нав'язливі прояви цього синдрому можна ефективно лікувати. Стандартні методи лікування, такі як антипсихотики, антидепресанти, психотерапія і навіть електросудомна терапія, можуть дати позитивні результати. За належного втручання пацієнти можуть вирватися з лещат спотвореної реальності вже через два тижні медикаментозної терапії.

Раніше Фокус писав про таємничий синдром, який забирає в людей можливість рухатися.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має лише інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.