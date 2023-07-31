С нечесаной головой и гигантскими руками: ученые обнаружили колонию причудливо больших вирусов (фото)

Исследователи обнаружили в Массачусетсе "поразительное разнообразие" гигантских вирусов, принимающих "ранее невообразимые" формы.

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Земля не перестает удивлять ученых — то и дело исследователи обнаруживают ранее неизвестных существ и организмы самых причудливых форм. На этот раз ученые нашли целую колонию гигантских вирусов, имеющих инопланетные придатки и внутренние структуры, которые ранее не встречались исследователям, пишет Science Alert.

Еще в 2019 году ученые собрали образец почвы в Гарвардском лесу, расположенном всего в нескольких минутах от Бостона (США). После его доставили в Институт Макса Планка в Германии, где ученые изучили его с помощью просвечивающейся электронной микроскопии — процесс, при котором объекты увеличиваются при помощи пучка электронов.

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Анализ показал, что почва была заполнена гигантскими вирусами шириной до 635 нанометров. Отметим, что эти образцы значительно меньше самого большого из когда-либо обнаруженных вирусов (ширина 1500 нм), однако они намного больше вирусов, с которыми, как правило, сталкиваются исследователи. Авторы исследования отмечают, что были полностью уверены — они смотрят на вирусы, так как их оболочки (капсиды) имели характерные формы, в том числе безошибочную икосаэдрическую форму 20-стороннего многоугольника.

Исследователи отмечают, что всего в нескольких сотнях граммов лесной почвы им удалось обнаружить больше разнообразия, чем все до сих пор изолированные гигантские вирусы вместе взятые. Любопытным казалось и том, что найденные гигантские вирусы были самых причудливых форм. Например, один из них имел большие конечности, расположенные симметрично и напоминали "морфологию черепахи".

Гигантский вирус, похожий на черепаху Фото: Blanchard et al./Getty Images

Другой вирус имел длинные трубки, которые появлялись из разных сторон и напоминали древнегреческую мифологическую фигуру Медузы Горгоны. В результате ученые прозвали эту структуру "Горгоной".

Гигантский вирус, похожий на Медузу Горгону Фото: Blanchard et al./Getty Images

Еще один гигантский вирус привлек внимание исследователей своей странной "стрижкой": вирусы выглядели так, будто у них были грязная нечесаная шевелюра, как у куклы-троля.

Не менее увлекательными казались и гигантские вирусы в форме "сверхновой", которые имели толстый клубок волокон вблизи оболочки капсида и толстый слой регулярно расположенных усиков дальше.

Гигантский вирус, похожий на сверхновую Фото: Blanchard et al./Getty Images

Также ученые обнаружили вирусы, которые назвали "Рождественской звездой" из-за их двухслойной оболочки, напоминающей два сцепленных треугольника, а вирусы "сокол" обладали странной структурой, похожей на клюв.

Гигантский вирус, похожий на Рождественскую звезду Фото: Blanchard et al./Getty Images

По словам специалиста по электронному микроскопу Ульрика Мерсдорфа, микробиолога Матиаса Фишера и биолога Джеффри Бланшара, эта удивительная находка проливает свет на разнообразие гигантских вирусов и их структуры.

Отметим, что гигантские вирусы, паразитирующие на водорослях, изучаются исследователями десятилетия. Однако настоящий взлет этой отрасли произошел лишь в 2003 году, когда в Англии был обнаружен первый гигантский вирус, растущий на амебах — его ширина составила 400 нм. Тогда вирус прозвали "мимивирусом", так как он имитировал внешний вид бактерий.

Ранее Фокус писал о том, что "инопланетная жизнь" уже на Земле и она находится под водой: ученые нашли 12 новых странных видов.