З нечесаною головою і гігантськими руками: вчені виявили колонію химерно великих вірусів (фото)
Дослідники виявили в Массачусетсі "разюче розмаїття" гігантських вірусів, що набувають "раніше неймовірних" форм.
Земля не перестає дивувати вчених — раз у раз дослідники виявляють раніше невідомих істот і організми найхимерніших форм. Цього разу вчені знайшли цілу колонію гігантських вірусів, що мають інопланетні придатки й внутрішні структури, які раніше не зустрічалися дослідникам, пише Science Alert.
Ще 2019 року вчені зібрали зразок ґрунту у Гарвардському лісі, розташованому всього за кілька хвилин від Бостона (США). Потім його доправили до Інституту Макса Планка в Німеччині, де вчені вивчили його за допомогою просвічуваної електронної мікроскопії — процесу, під час якого об'єкти збільшуються за допомогою пучка електронів.
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Аналіз показав, що ґрунт був заповнений гігантськими вірусами шириною до 635 нанометрів. Зазначимо, що ці зразки значно менші за найбільший з будь-коли виявлених вірусів (ширина 1500 нм), проте вони набагато більші за віруси, з якими, як правило, стикаються дослідники. Автори дослідження зазначають, що були повністю впевнені — вони дивляться на віруси, тому що їхні оболонки (капсиди) мали характерні форми, зокрема безпомилкову ікосаедричну форму 20-стороннього багатокутника.
Дослідники зазначають, що всього у декількох сотнях грамів лісового ґрунту їм вдалося виявити більше різноманітності, ніж усі досі ізольовані гігантські віруси разом узяті. Цікавим здавалося й те, що знайдені гігантські віруси були найхимерніших форм. Наприклад, один із них мав великі кінцівки, розташовані симетрично і нагадували "морфологію черепахи".
Інший вірус мав довгі трубки, які з'являлися з різних боків і нагадували давньогрецьку міфологічну фігуру Медузи Горгони. У результаті вчені прозвали цю структуру "Горгоною".
Ще один гігантський вірус привернув увагу дослідників своєю дивною "стрижкою": віруси виглядали так, ніби у них була брудна нечесана шевелюра, як у ляльки-троля.
Не менш захопливими здавалися й гігантські віруси у формі "наднової", що мали товстий клубок волокон поблизу оболонки капсиду та товстий шар регулярно розташованих вусиків далі.
Також учені виявили віруси, які назвали "Різдвяною зіркою" через їхню двошарову оболонку, що нагадує два зчеплені трикутники, а віруси "сокіл" мали дивну структуру, схожу на дзьоб.
За словами фахівця з електронного мікроскопа Ульріка Мерсдорфа, мікробіолога Матіаса Фішера і біолога Джеффрі Бланшара, ця дивовижна знахідка проливає світло на різноманітність гігантських вірусів і їхньої структури.
Зазначимо, що гігантські віруси, які паразитують на водоростях, дослідники вивчають десятиліття. Однак справжній зліт цієї галузі стався лише 2003 року, коли в Англії було виявлено перший гігантський вірус, що росте на амебах — його ширина становила 400 нм. Тоді вірус прозвали "мімівірусом", оскільки він імітував зовнішній вигляд бактерій.
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