З нечесаною головою і гігантськими руками: вчені виявили колонію химерно великих вірусів (фото)

Дослідники виявили в Массачусетсі "разюче розмаїття" гігантських вірусів, що набувають "раніше неймовірних" форм.

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Земля не перестає дивувати вчених — раз у раз дослідники виявляють раніше невідомих істот і організми найхимерніших форм. Цього разу вчені знайшли цілу колонію гігантських вірусів, що мають інопланетні придатки й внутрішні структури, які раніше не зустрічалися дослідникам, пише Science Alert.

Ще 2019 року вчені зібрали зразок ґрунту у Гарвардському лісі, розташованому всього за кілька хвилин від Бостона (США). Потім його доправили до Інституту Макса Планка в Німеччині, де вчені вивчили його за допомогою просвічуваної електронної мікроскопії — процесу, під час якого об'єкти збільшуються за допомогою пучка електронів.

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Аналіз показав, що ґрунт був заповнений гігантськими вірусами шириною до 635 нанометрів. Зазначимо, що ці зразки значно менші за найбільший з будь-коли виявлених вірусів (ширина 1500 нм), проте вони набагато більші за віруси, з якими, як правило, стикаються дослідники. Автори дослідження зазначають, що були повністю впевнені — вони дивляться на віруси, тому що їхні оболонки (капсиди) мали характерні форми, зокрема безпомилкову ікосаедричну форму 20-стороннього багатокутника.

Дослідники зазначають, що всього у декількох сотнях грамів лісового ґрунту їм вдалося виявити більше різноманітності, ніж усі досі ізольовані гігантські віруси разом узяті. Цікавим здавалося й те, що знайдені гігантські віруси були найхимерніших форм. Наприклад, один із них мав великі кінцівки, розташовані симетрично і нагадували "морфологію черепахи".

Гігантський вірус, схожий на черепаху Фото: Blanchard et al./Getty Images

Інший вірус мав довгі трубки, які з'являлися з різних боків і нагадували давньогрецьку міфологічну фігуру Медузи Горгони. У результаті вчені прозвали цю структуру "Горгоною".

Гігантський вірус, схожий на Медузу Горгону Фото: Blanchard et al./Getty Images

Ще один гігантський вірус привернув увагу дослідників своєю дивною "стрижкою": віруси виглядали так, ніби у них була брудна нечесана шевелюра, як у ляльки-троля.

Не менш захопливими здавалися й гігантські віруси у формі "наднової", що мали товстий клубок волокон поблизу оболонки капсиду та товстий шар регулярно розташованих вусиків далі.

Гігантський вірус, схожий на наднову Фото: Blanchard et al./Getty Images

Також учені виявили віруси, які назвали "Різдвяною зіркою" через їхню двошарову оболонку, що нагадує два зчеплені трикутники, а віруси "сокіл" мали дивну структуру, схожу на дзьоб.

Гігантський вірус, схожий на Різдвяну зірку Фото: Blanchard et al./Getty Images

За словами фахівця з електронного мікроскопа Ульріка Мерсдорфа, мікробіолога Матіаса Фішера і біолога Джеффрі Бланшара, ця дивовижна знахідка проливає світло на різноманітність гігантських вірусів і їхньої структури.

Зазначимо, що гігантські віруси, які паразитують на водоростях, дослідники вивчають десятиліття. Однак справжній зліт цієї галузі стався лише 2003 року, коли в Англії було виявлено перший гігантський вірус, що росте на амебах — його ширина становила 400 нм. Тоді вірус прозвали "мімівірусом", оскільки він імітував зовнішній вигляд бактерій.

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