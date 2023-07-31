Сокровище возрастом более 300 млн лет: ученые обнаружили первого "настоящего паука" доисторической Германии

В позднекаменноугольных слоях Писберга, Германия, несколько лет назад нашли загадочную окаменелость паукообразного. Окаменелость, принадлежащую к новому виду, тщательно изучал доктор Джейсон Данлоп, эксперт по ископаемым паукообразным из Берлинского музея естествознания.

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Эта окаменелость, датируемая 310-315 миллионами лет, является первым палеозойским пауком, когда-либо найденным в Германии. Он получил название Arthrolycosa wolterbeeki в честь своего первооткрывателя, доктора Тима Вольтербека, исследователя геонаук из Утрехтского университета, пишет IFLScience.

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Будучи первым "настоящим пауком" из палеозойской эры Германии, A. wolterbeeki принадлежит к отряду Araneae, что отличает его от более ранних групп паукообразных, таких как Trigonotarbids, которые имели отчетливо тяжелый нижний отдел тела. Наличие у окаменелости сохранившихся брюшных отростков еще больше подтверждает его классификацию как "настоящего паука".

Удивительно хорошо сохранившаяся окаменелость дает почти полное представление о древнем пауке. На самом деле это один из десятка видов пауков каменноугольного периода, которые точно идентифицированы как члены отряда Araneae в ископаемых останках.

Однако, если сравнивать с близкородственными паукообразными, такими как фалангиотарбиды и вышеупомянутые тригонотарбиды, разнообразие видов пауков каменноугольного периода оказывается относительно низким. В окаменелостях найдено вдвое больше фалангиотарбид и в четыре раза больше тригонотарбид.

Как голотип Araneae, окаменелость из Писберга имеет большое значение в научных исследованиях Фото: Jason Dunlop, PalZ, 2023 (CC BY 4.0)

Одно из правдоподобных объяснений этой диспропорции заключается в сходстве A. wolterbeeki с пауками-мезотелами, сохранившимися до наших дней. Если эти древние пауки занимали похожую экологическую нишу, обитая в норах, их ограниченный доступ к водоемам мог уменьшить их шансы на окаменение.

Примечательно, что в окаменелостях отсутствуют следы ладонных органов самцов A. wolterbeeki и других пауков каменноугольного периода, хотя можно было бы ожидать, что странствующие самцы лучше сохранились бы в окаменелостях. Это побуждает исследователей к размышлениям о факторах, которые могли повлиять на сохранность этих образцов.

Как голотип Araneae, окаменелость из Писберга имеет большое значение в научных исследованиях. Она служит напоминанием о том, что интересы и опыт ученого могут выходить за пределы его основной дисциплины.

"Прошло почти четыре года с тех пор, как я нашел неидентифицированную окаменелость паукообразных в вестфальском периоде D (поздний карбон) в карьере Писберг возле Оснабрюка, Германия, — сказал Вольтербек, — Это был замечательный опыт, поскольку по пути я много узнал о паукообразных, пауках и брюшных отростках".

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