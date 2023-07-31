Скарб віком понад 300 млн років: вчені виявили першого "справжнього павука" доісторичної Німеччини

У пізньокам'яновугільних шарах Пісберга, Німеччина, кілька років тому знайшли загадкову скам'янілість павукоподібного. Скам'янілість, що належить до нового виду, ретельно вивчав доктор Джейсон Данлоп, експерт із викопних павукоподібних з Берлінського музею природознавства.

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Ця скам'янілість, що датується 310-315 мільйонами років, є першим палеозойським павуком, коли-небудь знайденим у Німеччині. Він отримав назву Arthrolycosa wolterbeeki на честь свого першовідкривача, доктора Тіма Вольтербека, дослідника геонаук з Утрехтського університету, пише IFLScience.

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Будучи першим "справжнім павуком" з палеозойської ери Німеччини, A. wolterbeeki належить до ряду Araneae, що відрізняє його від більш ранніх груп павукоподібних, таких як Trigonotarbids, які мали виразно важкий нижній відділ тіла. Наявність у скам'янілості збережених черевцевих відростків ще більше підтверджує його класифікацію як "справжнього павука".

Напрочуд добре збережена скам'янілість дає майже повне уявлення про стародавнього павука. Насправді це один із десятка видів павуків кам'яновугільного періоду, які точно ідентифіковані як члени ряду Araneae у викопних рештках.

Однак, якщо порівнювати з близькоспорідненими павукоподібними, такими як фалангіотарбіди та вищезгадані тригонотарбіди, різноманітність видів павуків кам'яновугільного періоду виявляється відносно низькою. В скам'янілостях знайдено вдвічі більше фалангіотарбід і в чотири рази більше тригонотарбід.

Як голотип Araneae, скам'янілість з Пісберга має велике значення в наукових дослідженнях Фото: Jason Dunlop, PalZ, 2023 (CC BY 4.0)

Одне з правдоподібних пояснень цієї диспропорції полягає у схожості A. wolterbeeki з павуками-мезотелами, що збереглися до наших днів. Якщо ці стародавні павуки займали схожу екологічну нішу, мешкаючи в норах, їхній обмежений доступ до водойм міг зменшити їхні шанси на скам'яніння.

Примітно, що у скам'янілостях відсутні сліди долонних органів самців A. wolterbeeki та інших павуків кам'яновугільного періоду, хоча можна було б очікувати, що мандрівні самці краще збереглися б у скам'янілостях. Це спонукає дослідників до роздумів про фактори, які могли вплинути на збереження цих зразків.

Як голотип Araneae, скам'янілість з Пісберга має велике значення в наукових дослідженнях. Вона слугує нагадуванням про те, що інтереси та досвід науковця можуть виходити за межі його основної дисципліни.

"Минуло майже чотири роки відтоді, як я знайшов неідентифіковану скам’янілість павукоподібних у вестфальському періоді D (пізній карбон) у кар’єрі Пісберг біля Оснабрюка, Німеччина, — сказав Вольтербек. — Це був чудовий досвід, оскільки по дорозі я багато дізнався про павукоподібних, павуків і черевцеві відростки".

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