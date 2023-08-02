Им здесь не место. Ученые вырастили арбузы в самом холодном месте на Земле — при -89,2°C (видео)

Едва ли Антарктида является гостеприимным местом для бахчевых, однако несмотря на ледяные щиты исследователям все же удалось собрать урожай, любящих солнце арбузов.

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Арбузы появились на территории нынешнего Судана более 4 300 лет назад и фигурируют в древних произведениях искусства региона, в том числе изображения были найдены в египетской гробнице в Саккаре. Простыми словами эти ложные ягоды весьма любят солнце, а минусовые температуры едва ли являются их друзьями, пишет Live Science.

И все же исследователям удалось сделать то, что казалось бы буквально невозможно — вырастить арбузы в самом холодном месте на Земле, на ледяном континенте, где температура достигает -89,2°C. Это событие стало частью сельскохозяйственного эксперимента на круглогодичной станции "Восток", расположенной на полюсе холода, которая квалифицируется как самое холодное место на Земле. Статистика свидетельствует о том, что самые низкие температуры, зарегистрированные здесь некогда достигали -89,2°C.

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Для того чтобы выращивание арбузов стало возможным в Антарктиде ученым пришлось создать специальную теплицу, где они смогли повысить температуру и влажность воздуха до условий, благоприятных для выращивания бахчевых.

Для эксперимента отобрали два сорта скороспелых арбузов, которые отличаются способностью адаптироваться к низкому атмосферному давлению и недостатку кислорода внутри теплицы. Семена были посажены в тонкий слой заменителя почвы, а затем ученые использовали специальное освещение, которое имитирует солнечный свет. Поскольку в Антарктиде едва ли можно найти насекомых для опыления, эту обязанность ученые взяли на себя.

Потребовалось 103 дня после высадки семян, чтобы ученые смогли увидеть урожай из 8 спелых плодов, растущих на 6 разных растениях. Отмечается, что вес арбузов достигал около 1 килограмма, а в диаметре они были около 13 сантиметров.

Авторы исследования отмечают, что этот эксперимент стал доказательством того, что летние плоды вполне реально вырастить даже в самых суровых и неподходящих условиях. Кроме того, ученые отмечают, что сам процесс выращивания арбузов в самом холодном месте на Земле оказался весьма увлекательным.

Отметим, что это не первые попытки ученых вырастить что-то в Антарктиде. Ранее исследователям уже удавалось собрать урожай петрушки, укропа, базилика, рукколы и капусты. К слову, фактически это не первый раз, когда ученым удалось вырастить арбузы в Антарктиде. В 2021 году корейские ученые вырастили бахчевые на станции Кинг-Седжон в Западной Антарктиде, однако самая низкая зафиксированная здесь температура достигала всего — 25,6 °C.

Ранее Фокус писал о тайне Кровавого водопада в Антарктиде: ученые наконец-то поняли, почему ледник "истекает кровью".