Їм тут не місце. Учені виростили кавуни в найхолоднішому місці на Землі — за -89,2°C (відео)

Навряд чи Антарктида є гостинним місцем для баштанних, проте попри крижані щити дослідникам все ж вдалося зібрати врожай кавунів, що люблять сонце.

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Кавуни з'явилися на території нинішнього Судану понад 4 300 років тому і фігурують у стародавніх витворах мистецтва регіону, зокрема зображення були знайдені в єгипетській гробниці в Саккарі. Простими словами ці хибні ягоди вельми люблять сонце, а мінусові температури навряд чи є їхніми друзями, пише Live Science.

І все ж дослідникам вдалося зробити те, що здавалося б буквально неможливо — виростити кавуни в найхолоднішому місці на Землі, на крижаному континенті, де температура сягає -89,2°C. Ця подія стала частиною сільськогосподарського експерименту на цілорічній станції "Восток", розташованій на полюсі холоду, яка кваліфікується як найхолодніше місце на Землі. Статистика свідчить про те, що найнижчі температури, зареєстровані тут колись досягали -89,2°C.

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Для того, щоб вирощування кавунів стало можливим в Антарктиді вченим довелося створити спеціальну теплицю, де вони змогли підвищити температуру і вологість повітря до умов, сприятливих для вирощування баштанних.

Для експерименту відібрали два сорти скоростиглих кавунів, які відрізняються здатністю адаптуватися до низького атмосферного тиску і нестачі кисню всередині теплиці. Насіння посадили в тонкий шар замінника ґрунту, а потім вчені використовували спеціальне освітлення, яке імітує сонячне світло. Оскільки в Антарктиді навряд чи можна знайти комах для запилення, цей обов'язок вчені взяли на себе.

Знадобилося 103 дні після висаджування насіння, щоб учені змогли побачити врожай із 8 стиглих плодів, які росли на 6 різних рослинах. Зазначається, що вага кавунів сягала близько 1 кілограма, а в діаметрі вони були близько 13 сантиметрів.

Автори дослідження зазначають, що цей експеримент став доказом того, що літні плоди цілком реально виростити навіть у найсуворіших і найневідповідніших умовах. Крім того, вчені зазначають, що сам процес вирощування кавунів у найхолоднішому місці на Землі виявився вельми захопливим.

Зазначимо, що це не перші спроби вчених виростити щось в Антарктиді. Раніше дослідникам уже вдавалося зібрати врожай петрушки, кропу, базиліка, руколи та капусти. До слова, фактично це не вперше, коли вченим вдалося виростити кавуни в Антарктиді. 2021 року корейські науковці виростили баштанні на станції Кінг-Седжон у Західній Антарктиді, однак найнижча зафіксована тут температура сягала лише — 25,6 °C.

Раніше Фокус писав про таємницю Кривавого водоспаду в Антарктиді: вчені нарешті зрозуміли, чому льодовик "стікає кров'ю".