Длиной 20 метров. В Сербии шахтеры случайно обнаружили 1700-летнюю лодку из Римской империи (фото)

Лодка была обнаружена недалеко от древнеримского города, который находился на границе империи.

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Недалеко от бывшего древнеримского города Виминациум шахтеры, добывающие уголь, случайно обнаружили большую лодку, которая доставляла припасы для римских легионов. Лодка достаточно хорошо сохранилась несмотря на ее возраст, пишет Live Science.

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Сербские шахтеры на территории одной из угольных шахт в 20 км к востоку от Белграда во время земляных работ обнаружили остатки большой древнеримской лодки. Деревянный остов этой лодки был погребен под землей на глубине в 8 метров. Шахтеры, чтобы добраться до угольного пласта снимают верхние шары почвы, как раз во время такого процесса и было обнаружено древнее транспортное средство.

Лодка была обнаружена недалеко от древнеримского города, который находился на границе империи Фото: Live Science

На место сразу были вызваны археологи из Белграда, которые занялись извлечением останков лодки, которая хорошо сохранилась за примерно 1700 лет. Ученые пока еще ждут результатов радиоуглеродного анализа, но предполагают, что эта древнеримская лодка была построена где-то в третьем или четвертом веке нашей эры.

Недалеко от бывшего древнеримского города Виминациум шахтеры, добывающие уголь, случайно обнаружили большую лодку, которая доставляла припасы для римских легионов Фото: Live Science

Учитывая то, что недалеко находится город Виминациум, построенный в первом веке нашей эры, то ученые считают, что с помощью этой лодки осуществлялась доставка припасов для населения и военных из Дуная по маленьким рекам в этот город. К такому выводу археологи пришли, изучая внешний вид лодки, которая похожа на современные грузовые баржи.

Ученые считают, что когда-то эта лодка была длиной в примерно 20 метров и имела ширину 3,5 метра, а древесина сохранилась достаточно хорошо из-за влаги на глубине. Сербские археологи считают, что лодку перемещали с помощью весел, хотя она могла иметь также и вспомогательный парус.

Города Виминациум был большим поселением, где проживало примерно 45 тысяч человек. Он находился на границе Римской империи, а потому здесь размещались всегда от одного до двух римских легионов. То есть Виминациум одновременно был и обычным городом и военным лагерем.

На место сразу были вызваны археологи из Белграда, которые занялись извлечением останков лодки, которая хорошо сохранилась за примерно 1700 лет Фото: Live Science

В 87 году нашей эры город стал столицей римской провинции Мезия и был одним из самых больших поселений на Балканах в Римской империи. Этот город в 411 году разрушили гунны, но в начале 6 века он снова был отстроен по указу византийского императора Юстиниана. Но в 582 году Виминациум разрушили авары и с тех пор его уже не восстанавливали.

Ученые считают, что когда-то эта лодка была длиной в примерно 20 метров и имела ширину 3,5 метра Фото: Live Science

Руины этого древнего римского поселения ученые обнаружили еще в 19 веке и сейчас Виминациум считается одним из важнейших исторических мест в Сербии эпохи Римской империи. Считается, что большая часть руин поселения все еще не открыта, а потому раскопки идут уже много лет.

За это время ученые обнаружили здесь десятки тысяч артефактов, в том числе сотни единиц из серебра и золота, а также богато украшенные гробницы, дворцы, храмы, улицы, площади и укрепления. Кроме того, здесь нашли древний ипподром и амфитеатр на 12 тысяч человек.

Фокус уже писал о том, что во время исследования древнеримского акведука в одном из городов Франции археологи сделали важное открытие.

Также Фокус писал о том, что после подрыва на Каховском водохранилище начались поиски древних сокровищ. Керамические черепки Бронзового века, части каменных топоров, которым около 1000 лет, ядра козаков 17 века — это и много другое нашли здесь археологи.