Найден неожиданный способ снизить риск развития деменции: что нужно знать, и причем тут стул

Исследователи выявили поразительную связь между риском развития слабоумия и количеством походов в туалет.

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Эксперт в области здравоохранения доктор Майкл Мосли предполагает, что мы способны снизить риск развития слабоумия весьма простым способом — взяв с собой в туалет стул. Исследователи обнаружили, что у людей, которые страдают запорами, шансы на развитие деменции значительно выше, пишет Daily Mail.

Статистика свидетельствует, около 14% людей во всем мире страдают запорами "в любой момент времени". В прошлом месяце в Нидерландах прошло собрание Ассоциации Альцгеймера, на котором ученые представили результаты весьма тревожного открытия — авторы исследования обнаружили связь между запорами и повышенным риском слабоумия.

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Результаты исследования показывают, что люди, опорожняющие кишечник три раза в неделю и меньше, на 73% чаще проявляют признаки деменции. Более того, ученые также обнаружили, что у этой группы людей в кишечнике было меньше полезных бактерий, которые превращают клетчатку в бутират, уменьшающий воспаление в человеческом организме.

По словам доктора Мосли, бутират в действительности защищает наш мозг от вирусов и других токсинов, именно поэтому людям стоит выбирать диету с высоким содержанием клетчатки, а также пить много воды каждый день. Ученый отмечает, что особенно полезными для здоровья человека являются чеснок, лук-порей, лук, зелень одуванчика и топинамбур — все эти продукты позволят повысить уровень бутирата в организме человека.

Если вы придерживаетесь здоровой диеты, пьете достаточное количество воды и занимаетесь спортом, но все еще испытываете проблемы с дефекацией, Мосли советует обратить внимание на то, в какой позе вы сидите в туалете. Тут то и пригодится невысокий стул, табурет или любая другая платформа — необходимо проставить на нее ноги. Ученый отмечает, что таким образом вы сможете распрямить кишечник и облегчить движение по нему.

Мосли отмечает, что человеческая анатомия означает, что оптимальное положение для открытия нашего кишечника — сидя на корточках. Такое положение позволит распрямить прямую кишку и расслабит мышцы. Так как сидеть на корточках может быть весьма проблематично, Мосли отмечает, что хорошим вариантом будет использование дополнительного стула.

Ученые провели исследование, которое показало, что всего через две недели использования табурета или другой платформы значительно облегчили жизнь реципиентов. Во-первых, участники опроса сообщили о том, что они проводят меньше времени в туалете — время сократилось с 6 минут до 4, во-вторых, меньше напрягаются. В то же время Мосли отмечает, что если вы испытываете проблемы в течение двух недель и больше, вам следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили еще один ранний признак деменции.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.