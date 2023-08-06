Знайдено несподіваний спосіб знизити ризик розвитку деменції: що потрібно знати, і до чого тут випорожнення

Дослідники виявили разючий зв'язок між ризиком розвитку недоумства і кількістю походів до туалету.

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Експерт у галузі охорони здоров'я доктор Майкл Мослі припускає, що ми здатні знизити ризик розвитку недоумства вельми простим способом — взявши із собою в туалет стілець. Дослідники виявили, що у людей, які страждають запорами, шанси на розвиток деменції значно вищі, пише Daily Mail.

Статистика свідчить, що майже 14% людей у всьому світі страждають на закрепи "в будь-який момент часу". Минулого місяця в Нідерландах відбулися збори Асоціації Альцгеймера, на яких вчені презентували результати вельми тривожного відкриття — автори дослідження виявили зв'язок між закрепами та підвищеним ризиком недоумства.

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Результати дослідження показують, що люди, які спорожняють кишківник тричі на тиждень і менше, на 73% частіше виявляють ознаки деменції. Ба більше, вчені також виявили, що у цієї групи людей у кишківнику було менше корисних бактерій, які перетворюють клітковину на бутират, що зменшує запалення в людському організмі.

За словами доктора Мослі, бутират насправді захищає наш мозок від вірусів та інших токсинів, саме тому людям варто обирати дієту з високим вмістом клітковини, а також пити багато води щодня. Науковець зазначає, що особливо корисними для здоров'я людини є часник, цибуля-порей, цибуля, зелень кульбаби та топінамбур — усі ці продукти дадуть змогу підвищити рівень бутирату в організмі людини.

Якщо ви дотримуєтеся здорової дієти, п'єте достатню кількість води й займаєтеся спортом, але все ще маєте проблеми з дефекацією, Мослі радить звернути увагу на те, в якій позі ви сидите в туалеті. Тут і стане в пригоді невисокий стілець, табурет або будь-яка інша платформа — необхідно проставити на неї ноги. Вчений зазначає, що у такий спосіб ви зможете розпрямити кишківник і полегшити рух по ньому.

Мослі зазначає, що людська анатомія означає, що оптимальне положення для відкриття нашого кишківника — сидячи навпочіпки. Таке положення дасть змогу розпрямити пряму кишку і розслабить м'язи. Оскільки сидіти навпочіпки може бути вельми проблематично, Мослі зазначає, що хорошим варіантом буде використання додаткового стільця.

Учені провели дослідження, яке засвідчило, що всього за два тижні використання табурета або іншої платформи значно полегшили життя реципієнтів. По-перше, учасники опитування повідомили про те, що вони проводять менше часу в туалеті — час скоротився з 6 хвилин до 4, по-друге, менше напружуються. Водночас Мослі зазначає, що якщо ви відчуваєте проблеми протягом двох тижнів і більше, вам слід негайно звернутися за медичною допомогою.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили ще одну ранню ознаку деменції.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.