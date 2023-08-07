Самый странный укус в мире. Бездомная кошка заразила мужчину неизвестной науке инфекцией

Теперь исследователи полагают, что укус пушистого кота на улице может оказаться намного опаснее, чем мы могли бы предположить ранее.

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В Великобритании укус бездомной кошки обернулся для 48-летнего мужчины развитием странной болезни, загнавшей в тупик ученых — животное фактически заразило мужчину бактерией, которую исследователи не видели раньше, пишет Science Alert.

Исследователи отмечают, что иммунный ответ пациента на чужеродный микроорганизм был просто сумасшедшим. Всего через 8 часов после множественных укусов руки мужчины распухли до такой степени, что ему пришлось обратиться в отделение неотложной помощи.

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В больнице медики очистили, обработали и перевязали раны пациента, а затем ему сделали прививку от столбняка, после чего ему назначили курс антибиотиков. Однако буквально через день он вновь оказался в медицинском учреждении — мизинец и средний палец левой руки были болезненно увеличены, кроме этого у пациента также опухли и покраснели оба предплечья.

В результате медикам пришлось хирургическим путем удалить поврежденную ткань вокруг ран. Далее пациенту внутривенно ввели три разных антибиотика и вновь отправили домой с новым курсом препаратов. На этот раз, к счастью, лечение все же помогло и пациент полностью выздоровел.

Однако медики сосредоточились на понимании того, что же все-таки произошло. Они изучили ткани и проанализировали микроорганизмы, присутствующие в образцах из его ран, и обнаружили нечто весьма неожиданное. Оказалось, что в тканях также находится ранее неизвестный науке стрептококкоподобный организм.

Инфицированная рука и предплечье британца. А) показывает мизинец левой руки, Б) правое предплечье, В) средний палец правой руки и Г) правую руку Фото: Emerging Infectious Diseases

Streptococcus представляет собой род грамположительных бактерий, которые вызывают менингит, острый фарингит, бактериальную пневмонию, конъюнктивит, а также множество других заболеваний. Позже ученые секвенировали часть генома этой бактерии и обнаружили, что она не совпадает ни с одним зарегистрированным штаммом. Фактически им удалось обнаружить совершенно новый микроб, который ранее не был официально задокументирован.

Дальнейшие исследования показали, что бактерия принадлежит к другому роду грамположительных бактерий под названием Globicatella. Далее ученые провели полное секвенирование генома бактерии и теперь предполагают, что она отличается от других родственных штаммов приблизительно на 20%. То есть фактически, это указывает на "отдельный и ранее неописанный вид".

Ученые обнаружили, что новый вид бактерии весьма устойчив к нескольким распространенным типам антибиотиков, а потому его чрезвычайно сложно вывести из организма пациента. К счастью, для медиков и пострадавшего, новый штамм, обнаруженный в Великобритании, хорошо реагировал на некоторые антибиотики. Авторы исследования подчеркивают, что этот случай должен послужить предупреждением о том, что кошки все еще являются "резервуаром не открытых видов бактерий, обладающих патогенным потенциалом для человека".

Статистика свидетельствует о том, что на царапины и укусы кошек приходится около 66 000 посещений отделения неотложной помощи ежегодно, и это только в США. При этом многие пациенты нуждаются в антибиотиках или даже хирургическом вмешательстве, чтобы предотвратить распространение серьезной инфекции.

Ранее Фокус писал о том, что ученые назвали эффективный способ позвать кошку: два сигнала работают в связке.