Найдивніший укус у світі. Бездомна кішка заразила чоловіка невідомою науці інфекцією

Тепер дослідники вважають, що укус пухнастого кота на вулиці може виявитися набагато небезпечнішим, ніж ми могли б припустити раніше.

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У Великій Британії укус безпритульної кішки обернувся для 48-річного чоловіка розвитком дивної хвороби, що загнала в глухий кут учених, — тварина фактично заразила чоловіка бактерією, яку дослідники не бачили раніше, пише Science Alert.

Дослідники зазначають, що імунна відповідь пацієнта на чужорідний мікроорганізм була просто божевільною. Всього через 8 годин після множинних укусів руки чоловіка розпухли до такої міри, що йому довелося звернутися у відділення невідкладної допомоги.

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У лікарні медики очистили, обробили та перев'язали рани пацієнта, а потім йому зробили щеплення від правця, після чого йому призначили курс антибіотиків. Однак буквально за день він знову опинився в медичному закладі — мізинець і середній палець лівої руки були болісно збільшені, зокрема, в пацієнта також опухли та почервоніли обидва передпліччя.

У результаті медикам довелося хірургічним шляхом видалити пошкоджену тканину навколо ран. Далі пацієнту внутрішньовенно ввели три різні антибіотики та знову відправили додому з новим курсом препаратів. Цього разу, на щастя, лікування все ж допомогло, і пацієнт повністю одужав.

Однак медики зосередилися на розумінні того, що ж все-таки сталося. Вони вивчили тканини та проаналізували мікроорганізми, присутні в зразках із його ран, і виявили щось вельми несподіване. Виявилося, що в тканинах також міститься раніше невідомий науці стрептококоподібний організм.

Інфікована рука та передпліччя британця. А) показує мізинець лівої руки, Б) праве передпліччя, В) середній палець правої руки і Г) праву руку Фото: Emerging Infectious Diseases

Streptococcus являє собою рід грампозитивних бактерій, які викликають менінгіт, гострий фарингіт, бактеріальну пневмонію, кон'юнктивіт, а також безліч інших захворювань. Пізніше вчені секвенували частину геному цієї бактерії та виявили, що вона не збігається з жодним зареєстрованим штамом. Фактично їм вдалося виявити абсолютно новий мікроб, який раніше не був офіційно задокументований.

Подальші дослідження показали, що бактерія належить до іншого роду грампозитивних бактерій під назвою Globicatella. Далі вчені провели повне секвенування геному бактерії і тепер припускають, що вона відрізняється від інших споріднених штамів приблизно на 20%. Тобто фактично це вказує на "окремий і раніше неописаний вид".

Учені виявили, що новий вид бактерії дуже стійкий до кількох поширених типів антибіотиків, а тому його надзвичайно складно вивести з організму пацієнта. На щастя, для медиків і потерпілого, новий штам, виявлений у Великій Британії, добре реагував на деякі антибіотики. Автори дослідження наголошують, що цей випадок має стати попередженням про те, що кішки все ще є "резервуаром не відкритих видів бактерій, які мають патогенний потенціал для людини".

Статистика свідчить про те, що на подряпини й укуси кішок припадає близько 66 000 відвідувань відділення невідкладної допомоги щороку, і це тільки в США. Водночас багато пацієнтів потребують антибіотиків або навіть хірургічного втручання, щоб запобігти поширенню серйозної інфекції.

Раніше Фокус писав про те, що вчені назвали ефективний спосіб покликати кішку: два сигнали працюють у зв'язці.