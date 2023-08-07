Стрелы и реки из ртути. Гробница первого императора Китая может быть защищена смертельными ловушками

Археологи слишком напуганы тем, что может скрываться за стенами гробницы китайского императора, чтобы попытаться вскрыть ее.

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Китайский император Цинь Шихуанди правил с 221 по 210 годы до н.э. После смерти его тело было помещено в специальный мавзолей, расположенный в районе Линтонг, Сиань, Шэньси. Известно, что вход в гробницу китайского императора охраняет легендарная Терракотовая армия — скульптуры, призванные защищать правителя в его загробной жизни, пишет Science Alert.

Несмотря на то, что части некрополя были исследованы учеными ранее, сама гробница возрастом 2200 лет все еще остается закрытой. За все то время ее двери еще ни одного раза не были открыты археологами — причиной тому опасения из-за того, что может оказаться внутри.

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Дело в том, что археологи опасаются, что гробница китайского императора буквально может быть усеяна различными смертельными ловушками. Все началось с текста древнего китайского историка Сыма Цянь, который написал свой отчет приблизительно через столетие после смерти императора. В его тексте говорится о том, что в гробнице императора могут быть спрятаны "смертельные мины-ловушки".

В тексте говорится, что во время строительства мавзолея мастерам было приказано изготовить арбалеты и стрелы, предназначенные для стрельбы по любому, кто войдет в гробницу китайского императора. Кроме того, исследователь предполагал, что в ловушках гробницы также была использована ртуть — якобы мастера использовали ее для имитации сотен рек, а также великого моря, которые приводились в движение механически.

Отметим, что большинство археологов все же отвергают эти отчеты и называют их "фантастическими". Однако исследование 2020 года показало, что концентрация ртути вокруг гробницы в действительности находится на значительно более высоком уровне, чем ожидалось ранее. Тогда авторы исследования отмечали, что высоколетучая ртуть способна просачиваться через трещины, которые образовались в гробнице с течением времени. Таким образом авторы исследования считали, что обнаруженные ими более высокие концентрации ртути в действительности подтверждают записи древних хроник о гробнице, которая, как считается, никогда не открывалась и не была разграблена.

Цинь Шихуанди был весьма амбициозным и грозным правителем — по сути, он стал первым правителем объединенного Китая. Некоторые исторические документы свидетельствуют о том, что он был одержим питьем ртути, предполагая, что это может даровать вечную жизнь. Некоторые записи свидетельствуют о том, что император часто пил вино с примесью ртути и, вероятно, мог умереть в возрасте 49 лет из-за отравления этим веществом.

Впрочем, не только страх перед ртутью останавливает археологов от изучения гробницы. Исследователи также опасаются, что раскопки могут повредить ее. Отметим, что Терракотовая армия, которая стоит на страже гробницы китайского императора, и сам комплекс гробниц внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и остаются одним из самых значительных археологических открытий в истории человечества.

Ранее Фокус писал о том, что на севере Китая обнаружили древнюю гробницу V века: разграблена, но очень интересна.