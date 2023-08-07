Стріли та річки зі ртуті. Гробниця першого імператора Китаю може бути захищена смертельними пастками

Археологи занадто налякані тим, що може ховатися за стінами гробниці китайського імператора, щоб спробувати розкрити її.

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Китайський імператор Цинь Шихуанді правив із 221 по 210 роки до н.е. Після смерті його тіло помістили в спеціальний мавзолей, розташований у районі Лінтонг, Сіань, Шеньсі. Відомо, що вхід до гробниці китайського імператора охороняє легендарна Теракотова армія — скульптури, покликані захищати правителя в його загробному житті, пише Science Alert.

Попри те, що частини некрополя були досліджені вченими раніше, сама гробниця віком 2200 років цсе ще залишається закритою. За весь той час її двері ще жодного разу не були відчинені археологами — причиною тому є побоювання через те, що може опинитися всередині.

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Річ у тім, що археологи побоюються, що гробниця китайського імператора буквально може бути всіяна різними смертельними пастками. Усе почалося з тексту стародавнього китайського історика Сима Цянь, який написав свій звіт приблизно через століття після смерті імператора. У його тексті йдеться про те, що в гробниці імператора можуть бути заховані "смертельні міни-пастки".

У тексті йдеться про те, що під час будівництва мавзолею майстрам було наказано виготовити арбалети й стріли, призначені для стрільби по будь-кому, хто увійде в гробницю китайського імператора. Також дослідник припускав, що в пастках гробниці також було використано ртуть — нібито майстри використовували її для імітації сотень річок, а також великого моря, які приводилися в рух механічно.

Зазначимо, що більшість археологів усе ж відкидають ці звіти й називають їх "фантастичними". Однак дослідження 2020 року показало, що концентрація ртуті навколо гробниці насправді перебуває на значно вищому рівні, ніж очікувалося раніше. Тоді автори дослідження зазначали, що високолетюча ртуть здатна просочуватися через тріщини, які утворилися в гробниці з плином часу. Так автори дослідження вирішили, що виявлені ними вищі концентрації ртуті насправді підтверджують записи стародавніх хронік про гробницю, яка, як вважається, ніколи не відкривалася та не була розграбована.

Цинь Шихуанді був вельми амбітним і грізним правителем — по суті, він став першим правителем об'єднаного Китаю. Деякі історичні документи свідчать про те, що він був одержимий питтям ртуті, припускаючи, що це може дарувати вічне життя. Деякі записи свідчать про те, що імператор часто пив вино з домішками ртуті й, імовірно, міг померти у віці 49 років через отруєння цією речовиною.

Утім, не тільки страх перед ртуттю зупиняє археологів від вивчення гробниці. Дослідники також побоюються, що розкопки можуть пошкодити її. Зазначимо, що Теракотова армія, яка стоїть на варті гробниці китайського імператора, і сам комплекс гробниць внесено до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, і вони залишаються одним із найзначніших археологічних відкриттів в історії людства.

Раніше Фокус писав про те, що на півночі Китаю виявили стародавню гробницю V століття: розграбована, але дуже цікава.