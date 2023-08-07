Как бы выглядели ниндзя-черепашки, если бы существовали в реальности: объясняют ученые

Исследователи пролили свет на то, насколько реальными могут оказаться рептилии-подростки и действительно ли им удалось бы освоить боевые искусства.

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Может показаться, что идея черепашек-подростков, которые мутируют в гуманоидных ниндзя, весьма похожа на бред. Но исследователи отмечают, что в действительности она чуть менее бредовая, чем нам могло бы показаться изначально, пишет Science Focus.

По словам профессора биологических наук Атлантического университета Флориды Жаннет Винекен, хромосомы черепахи и человека не совпадают. В действительности у черепах больше хромосом, чем у нас. Если хромосомы двух видов не совпадают, вероятнее всего, вы получите генетические аномалии, также известные как "торатология" — термин, который буквально означает "монстры".

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И все же, если предположить, что черепахи-мутанты каким-то образом все же существуют: они стоят на двух ногах и даже способны что-то говорить. Может ли их физиология черепахи в действительности адаптироваться к анатомии гуманоида?

По словам Винекен, наиболее существенным изменением станет то, что их центр тяжести сместится с плеч на бедра. Для обычной четвероногой черепахи это означало бы падение из-за веса панциря, но для "человекоподобных черепах", вероятно, это не стало бы существенной проблемой — это существо, вероятно, было бы похоже на человека с большим рюкзаком.

Еще одно существенное отличие состоит в том, что когда человек несет "большой рюкзак", в нашей анатомии также есть ребра и позвоночник. Однако у черепах позвоночник является лишь частью панциря. По словам аспирантки и исследовательницы Wyneken Иваны Лескано Серра, которая специализируется на черепашьих панцирях, один лишь этот факт не дает всерьез представить существование черепашек-ниндзя.

Исследовательница отмечает, что в фильме и мультфильме черепашки-мутанты свободно выполняют различные акробатические трюки. Однако реальность такова, что слияние их позвоночника и панциря сделало бы это весьма трудным. У них попросту нет такого гибкого позвоночника, что позволило бы им, например, сделать сальто назад.

В результате ученые пришли к выводу, что черепахи попросту бы не смогли стать мутантами и уж тем более ниндзя. Еще одним "провалом" фильма ученые считают тот факт, что черепашки в нем представлены как подростки. Дело в том, что чем старше становятся черепахи, тем более развитыми и окостеневшим становится их панцирь с годами. При этом у молодых особей еще слишком мало минералов в костях, а потому их панцири едва ли могут быть столь твердыми, чтобы защитить их от опасности.

По словам Лескано Серра, даже во взрослом возрасте панцири черепашек не стали бы пуленепробиваемыми. В действительности панцирь черепахи может защитить ее от нападения акулы, но не потому, что он такой прочный, скорее потому, что он гибкий. Простыми словами, сталь может противостоять силам в 1000 раз лучше, чем панцирь. В то же время второй, вероятно, больше похож на сжатую бутылку — он деформируется, а затем вновь приобретает свою форму.

По словам Жанетт Винекен, черепахи в действительности способны выжить в различных условиях и могут питаться разными продуктами, в том числе овощами, возможно даже углеводами в корке пиццы, однако сыр, вероятно, будет не слишком полезен для их пищеварительной системы. Таким образом исследовательницы сходятся во мнении, что в реальности черепашки-мутанты и правда могли бы выживать в канализации Нью-Йорка и даже питаться пиццей — вероятно, они смогли бы выжить даже с таким рационом, но едва в долгосрочной перспективе оставались здоровыми.

Ранее Фокус писал о том, что ученые проверили на "прочность" мультивселенную из сериала Marvel.