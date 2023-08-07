Який би вигляд мали ніндзя-черепашки, якби існували у реальності: пояснюють учені

Дослідники пролили світло на те, наскільки реальними можуть виявитися рептилії-підлітки й чи справді їм удалося б освоїти бойові мистецтва.

Related video

Може здатися, що ідея черепашок-підлітків, які мутують у гуманоїдних ніндзя, вельми схожа на маячню. Але дослідники зазначають, що насправді вона трохи менш божевільна, ніж нам могло б здатися спочатку, пише Science Focus.

За словами професора біологічних наук Атлантичного університету Флориди Жаннет Вінекен, хромосоми черепахи та людини не збігаються. Насправді у черепах більше хромосом, ніж у нас. Якщо хромосоми двох видів не збігаються, найімовірніше, ви отримаєте генетичні аномалії, також відомі як "торатологія" — термін, який буквально означає "монстри".

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

І все ж, якщо припустити, що черепахи-мутанти якимось чином усе ж таки існують: вони стоять на двох ногах і навіть здатні щось говорити. Чи може їхня фізіологія черепахи насправді адаптуватися до анатомії гуманоїда?

За словами Вінекен, найбільш істотною зміною стане те, що їхній центр ваги зміститься з плечей на стегна. Для звичайної чотириногої черепахи це означало б падіння через вагу панцира, але для "людиноподібних черепах", імовірно, це не стало б істотною проблемою — ця істота, імовірно, була б схожа на людину з великим рюкзаком.

Ще одна суттєва відмінність полягає в тому, що коли людина несе "великий рюкзак", у нашій анатомії також є ребра і хребет. Однак у черепах хребет є лише частиною панцира. За словами аспірантки та дослідниці Wyneken Івани Лескано Серра, яка спеціалізується на черепашачих панцирах, один лише цей факт не дає серйозно уявити існування черепашок-ніндзя.

Дослідниця зазначає, що у фільмі та мультфільмі черепашки-мутанти вільно виконують різні акробатичні трюки. Однак реальність така, що злиття їхнього хребта і панцира зробило б це досить важким. У них просто немає такого гнучкого хребта, що дозволило б їм, наприклад, зробити сальто назад.

У результаті вчені дійшли висновку, що черепахи просто б не змогли стати мутантами, а тим паче ніндзя. Ще одним "провалом" фільму вчені вважають той факт, що черепашки в ньому представлені як підлітки. Річ у тім, що чим старшими стають черепахи, тим більш розвиненими та окостенілим стає їхній панцир з роками. При цьому в молодих особин ще занадто мало мінералів у кістках, а тому їхні панцири навряд чи можуть бути настільки твердими, щоб захистити їх від небезпеки.

За словами Лескано Серра, навіть у дорослому віці панцири черепашок не стали б куленепробивними. Насправді панцир черепахи може захистити її від нападу акули, але не тому, що він такий міцний, швидше тому, що він гнучкий. Простими словами, сталь може протистояти силам у 1000 разів краще, ніж панцир. Водночас другий, імовірно, більше схожий на стиснуту пляшку — він деформується, а потім знову набуває своєї форми.

За словами Жанетт Вінекен, черепахи насправді здатні вижити в різних умовах і можуть харчуватися різними продуктами, зокрема овочами, можливо, навіть вуглеводами в кірці піци, проте сир, ймовірно, буде не надто корисним для їхньої травної системи. Таким чином дослідниці сходяться на думці, що в реальності черепашки-мутанти та справді могли б виживати в каналізації Нью-Йорка та навіть харчуватися піцою — імовірно, вони змогли б вижити навіть із таким раціоном, але навряд чи в довгостроковій перспективі залишалися б здоровими.

Раніше Фокус писав про те, що вчені перевірили на "міцність" мультивсесвіт із серіалу Marvel.