Локі і Хранителі часу. Вчені перевірили на "міцність" мультивсесвіт з серіалу Marvel

Експерти в питаннях простору-часу розібрали сюжет серіалу, в якому можливий Мультивсесвіт і розгалуження часу.

У новому серіалі по всесвіту Marvel лиходій Локі краде тессеракт з Каменем нескінченності і тікає з ним в альтернативну тимчасову шкалу, відгалуження від нашого всесвіту. Його негайно заарештовує Управління тимчасовими відхиленнями за "порушення священної тимчасової шкали".

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Мультивсесвіт і розгалужені тимчасові рамки займають центральне місце в серіалі "Локі", але вони є наслідком реальних областей академічних досліджень, пише Inverse.

Розгалужуваний всесвіт

Поки Локі очікує суду за порушення священної тимчасової шкали, охоронці показують йому навчальне відео за участю "Міс Хвилини" — анімовані годинник, які пояснюють, що давним-давно сталася війна, в якій билися кілька тимчасових ліній, що призвело до руйнування всього.

Зрештою, зʼявилися Хранителі часу і реорганізували мультивселенной в єдину тимчасову шкалу — єдину всесвіт.

"Тепер Хранителі часу захищають і зберігають тимчасову шкалу, — каже міс Хвилина, — але іноді такі люди, як ви, збиваються з шляху, створеного Охоронцями часу".

Уявіть єдину тимчасову шкалу, що йде зліва направо. А тепер уявіть нову гілку, яка формується поза шкалою часу — в "Локі" ці гілки називаються "варіантами" або людьми, які втручаються в те, як працює час.

Шоу описує цю концепцію, як відгалуження часу і формування альтернативної тимчасової шкали, але вчені бачать це по-іншому.

"Насправді не час розгалужується, але цілий всесвіт, яка розгалужується у певний момент", — говорить професор фізики Каліфорнійського технологічного інституту, експерт у квантовій механіці і просторі-часі Шон Керролл.

Ідея розгалуження добре викладена в теоретичній фізиці, яка використовує квантову механіку — вивчення субатомних квантових частинок, таких як електрони, — щоб пояснити, як це може працювати на практиці.

[ + – ] Хранителі Часу Фото: Marvel Entertainment

Рух цих квантових частинок дуже невизначений, що призводить до безлічі різних можливих станів або "суперпозицій", в яких може існувати частка.

"Загадка квантової механіки полягає у тому, що обʼєкти існують в "суперпозиції" різних можливих результатів вимірювань", — зазначає експерт. Згідно з квантовою механікою, частка може обертатися як проти годинникової стрілки, так і за годинниковою стрілкою.

"Є відгалуження, які відповідають кожній з безлічі можливих подій квантового рівня", — пояснює професор Керролл.

Але коли люди вимірюють ці частинки, ми бачимо тільки один спосіб обертання частинки або один "результат" — результат, який існує в нашій частині Всесвіту.

"Вони просто відбуваються в різних "гілках". Але ми з вами бачимо тільки одну гілку — ту, в якій ми безпосередньо знаходимося", — говорить професор кафедри філософії Крісті Міллер.

Однак, відповідно до інтерпретації "безлічі світів", яку фізик Хью Еверетт описав у своїй докторській дисертації в Принстоні у 1957 році, "всі результати збуваються, але в іншому всесвіті". По суті, за кожною гілкою стоїть своє майбутнє.

"Кожен всесвіт або "гілка", або "світ" — трохи відрізняються. Всі вони розвиваються незалежно один від одного", — зазначає Керролл.

Такі різні результати проявляються через розгалуження після квантової події, яка веде до різних всесвітів або світів. У серіалі міс Хвилина пояснює, як дії Локі змусили Всесвіт розгалужуватись:

"Якщо ви зійдете зі шляху, виникне нексус-подія, яка, якщо її не зупинити, може призвести до божевілля, що обернеться новою війною мультивсесвіту".

Фото: Marvel Entertainment

Експерти вважають, що це пояснення не зовсім точне. Наші індивідуальні рішення не створюють розгалуження, швидше, кожна квантова подія створює власну гілку, коли відбувається, породжуючи безліч всесвітів з кожним новим результатом.

"Іноді це звучить так, ніби наші рішення викликають розгалуження. Але насправді існують гілки, які відповідають кожній випадковій події на квантовому рівні", — зазначає професор кафедри філософії Міллер.

Чи можливі подорожі в часі у мультивсесвіті

Згідно Marvel, відповідь — так. Також дії Локі узгоджуються з одним з теоретичних поглядів на розгалуження всесвітів, що допускають можливість подорожувати з однієї гілки в іншу.

Але в реальності наука, що стоїть за розгалуженням всесвітів і подорожами в часі, менш ясна, ніж на кіноекранах. Хоча подорожі в майбутнє можливі у межах теорії відносності, ідея подорожей у часі між різними всесвітами і тимчасовими лініями, на думку фізиків, малоймовірна.

"Якщо я зможу подорожувати іншими гілками: тоді я зможу бачити те, чого не відбувалося в тій гілці, з якої я прийшов. У будь-якому випадку, ми не думаємо, що колись стане можливим подорожувати між різними світами (тимчасовими шкалами)", — кажуть Керролл і Міллер.

Повернути все назад

Чи можливо повернути розгалужуваний всесвіт назад до єдиного часового графіку? У серіалі "Локі" Хранителі часу навʼязують єдину "священну" тимчасову шкалу. Управління тимчасовими відхиленнями (УТВ) було створено для запобігання появи безлічі гілок або світів.

На перший погляд ідея може здатися більше вигадкою, ніж наукою, але є гіпотетичний спосіб "обрізати" гілку у межах існуючих законів фізики, використовуючи так звану хвильову функцію, пояснює експерт з теоретичної фізики з Гарвардського університету Ніколь Юнгер Халперн.

Справа у тому, що хвильова функція описує не звичайні матеріальні хвилі, як електромагнітні або хвилі на поверхні моря, а хвилі особливі — "хвилі ймовірності", які описують амплітуду ймовірності розподілу часток в просторі.

"Ми справді можемо в певних ситуаціях частково обрізати деякі гілки хвильової функції, які нам не подобаються. Але ми, як правило, не можемо обрізати їх до кінця. Якби ми захотіли обрізати всі небажані гілки, як намагається зробити УТВ, ми б замахнулися на щось неможливе", — підкреслює Юнгер Халперн.

Зокрема, Халперн вважає, що персонажі серіалу намагаються зробити те, що справжні вчені називають "неможливим поствибором", тобто вони видаляють "всі небажані результати" без зміни квантової системи — причин, які привели до таких результатів. За словами вчених, це неможливе у межах існуючих законів фізики.

Керролл також погоджується, що ідея видалення інших світів або гілок не піддається перевірці у межах нинішніх знань у фізиці.

"Ви можете спробувати змінити закони фізики, щоб позбутися від інших світів, але для цього просто немає необхідної доказової бази", — зазначає експерт у квантовій механіці і просторі-часі.

Докази існування мультивсесвіту

Marvel використовує термін "Мультивсесвіт" як пояснення безлічі паралельних світів і розгалужених ліній часу.

Але, що думає наукова спільнота про множинні всесвіти або "множинні світи"? Це залежить від того, кого ви питаєте. Мультивсесвіт — це суперечна ідея у сфері теоретичної фізики, з лютими прихильниками з обох сторін.

"Дехто каже, що всі тести, які колись проводилися у квантовій теорії, підтверджують концепцію множин світів. Але інші стверджують, що концепції багатьох світів насправді не можуть бути перевірені", — зазначає Халперн.

Керролл потрапляє до першої категорії. Він вважає, що ідея безлічі світів відповідає існуючим законам фізики.

"Існування безлічі світів не є чимось новим для квантової механіки", — говорить Керролл.

Але поки ідея розгалуження всесвітів все ще залишається суперечливою. Справа не у тому, що теоретично це неможливо — у нас просто немає вагомих доказів, що підтверджують цю теорію.