Португальский военный кораблик: ученые рассказали о необычных медузах и что делать при укусе

Медузы жалят благодаря микроскопическим клеткам (нематоцистам). При этом не весь яд попадает под кожу, и потому следует сразу же промыть место укуса соленой водой. Но не пресной.

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В мировом океана насчитываемся более тысячи разновидностей медуз, всевозможной формы и цвета и в то же время пугающих. В теплое время года этих морских обитателей чаще можно встретить у пляжа. Об этом сообщает Delaware Online.

По словам Кита Байи и Аллена Коллинза, исследователей из Смитсоновского института, которые много лет изучают медуз, их укусы чаще всего остаются незамеченными, а в поле зрения, как правило, попадают крупные особи.

Атлантическая морская крапива. Крупная белая медуза, иногда с полосами или пятнами на теле в форме колокола. Ее длинные щупальца жалят достаточно сильно.

Атлантическая морская крапива

Есть несколько разновидностей таких медуз, один из которых выделили Байя и Коллинз. Речь о морской крапиве из залива (Bay nettle), меньшем варианте их атлантических собратий. Они встречаются в устьях рек, с меньшими щупальцами и менее болезненным укусом.

Лунная медуза. Большая прозрачная медуза с четырьмя белыми кругами в середине колокола. Щупальца очень маленькие, а укус менее опасен.

Хрустальное желе (Crystal jelly). По форме — это плоский диск, очень похожий на дно стеклянной бутылки из-под газировки. Их укус не столь болезненен.

Медуза Хрустальное желе

Морской орех (Sea walnut). Его часто путают с медузами, но на самом деле это гребневик. Размеры намного меньше, чем у медуз, но это самое крупное животное, которые передвигается с помощью гребных пластин по бокам. Они не жалят.

Волосистая цианея (или Медуза с львиной гривой). Большая красная медуза с сотнями относительно коротких щупалец. Укус достаточно болезненный, и в смысле неприятных ощущений уступает только Португальскому военному кораблику.

Волосистая цианея (или Медуза с львиной гривой)

Португальский военный кораблик. Вид колониальных гидроидных из отряда сифонофор. У него голубовато-фиолетовый поплавок, благодаря которому особь удерживается на поверхности. Укус — один из самых сильных.

Португальский военный кораблик

Почему медузы жалят

Медузы жалят благодаря микроскопическим клеткам (нематоцистам), которые выпускают в кожу человека шип с ядом. При этом не весь яд попадает под кожу, и потому нужно сразу же промыть место укуса соленой водой. Не следует использовать пресную воду, поскольку при этом появится дополнительное раздражение. Не стоит также смывать яд медузы мочой — это не поможет.

Обезвредить жалящие клетки можно с помощью уксуса. Боль, которая не проходит длительное время, эффективно лечится теплой водой.

Напомним, что медуза, пожирающая себя, может хранить секрет вечной жизни. Исследователи допускают, что недавно обнаруженное морское существо "стареет наоборот" и, возможно, поможет раскрыть тайну старения организма.

Также сообщалось, что на побережье британских островов нашли загадочное морское существо, напоминающее медузу или ската.