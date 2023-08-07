Португальський військовий кораблик: учені розповіли про незвичайних медуз та що робити в разі укусу

Медузи жалять завдяки мікроскопічним клітинам (нематоцистам). При цьому не вся отрута потрапляє під шкіру, і тому слід одразу ж промити місце укусу солоною водою. Але не прісною.

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У світовому океані налічується понад тисячу різновидів медуз, всілякої форми та кольору, які водночас лякають. У теплу пору року цих морських мешканців частіше можна зустріти біля пляжу. Про це повідомляє Delaware Online.

За словами Кіта Байї та Аллена Коллінза, дослідників зі Смітсонівського інституту, які багато років вивчають медуз, їхні укуси найчастіше залишаються непоміченими, а в поле зору, як правило, потрапляють великі особини.

Атлантична морська кропива. Велика біла медуза, іноді зі смугами або плямами на тілі у формі дзвона. Її довгі щупальця жалять досить сильно.

Атлантична морська кропива

Є кілька різновидів таких медуз, один з яких виокремили Байя і Коллінз. Мова про морську кропиву із затоки (Bay nettle), менший варіант їхніх атлантичних побратимів. Вони трапляються в гирлах річок, з меншими щупальцями і менш болючим укусом.

Місячна медуза. Велика прозора медуза з чотирма білими колами в середині дзвона. Щупальця дуже маленькі, а укус менш небезпечний.

Кришталеве желе (Crystal jelly). За формою — це плоский диск, дуже схожий на дно скляної пляшки з-під газованої води. Їхній укус не настільки болючий.

Медуза Кришталеве желе

Морський горіх (Sea walnut). Його часто плутають з медузами, але насправді це гребневик. Розміри набагато менші, ніж у медуз, але це найбільша тварина, яка пересувається за допомогою гребних пластин з боків. Вони не жалять.

Волосиста ціанея (або Медуза з левовою гривою). Велика червона медуза із сотнями відносно коротких щупалець. Укус досить болючий, і в сенсі неприємних відчуттів поступається тільки Португальському військовому кораблику.

Волосиста ціанея (або Медуза з левовою гривою)

Португальський військовий кораблик. Вид колоніальних гідроїдних із загону сифонофор. У нього блакитно-фіолетовий поплавок, завдяки якому особина утримується на поверхні. Укус — один із найсильніших.

Португальський військовий кораблик

Чому медузи жалять

Медузи жалять завдяки мікроскопічним клітинам (нематоцистам), які випускають у шкіру людини шип з отрутою. При цьому не вся отрута потрапляє під шкіру, і тому потрібно одразу ж промити місце укусу солоною водою. Не слід використовувати прісну воду, оскільки при цьому з'явиться додаткове подразнення. Не варто також змивати отруту медузи сечею — це не допоможе.

Знешкодити клітини, що жалять, можна за допомогою оцту. Біль, який не минає тривалий час, ефективно лікується теплою водою.

Нагадаємо, що медуза, яка пожирає себе, може зберігати секрет вічного життя. Дослідники припускають, що нещодавно виявлена морська істота "старіє навпаки" і, можливо, допоможе розкрити таємницю старіння організму.

Також повідомлялося, що на узбережжі британських островів знайшли загадкову морську істоту, що нагадує медузу або ската.