Простоит вечность. Ученый рассказал, как построить из песка идеальный замок: нужно знать пропорции

Британский исследователь считает, что обратившись к науке можно возвести долговечный замок на песке, который не будет разрушен раньше времени.

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Каждый из нас хотя бы раз в жизни на летних каникулах с друзьями или родителями возводил замок из песка. И большинство согласится, едва ли найдется что-то более неприятное, чем то, что на полпути к завершению вашего творения оно внезапно рушится и превращается в кучу песка, пишет Daily Mail.

К счастью, британский ученый считает, что ваш идеальный замок из песка может избежать такой участи, если обратиться к науке — по словам профессора Мэтью Беннетта, седиментолога из Бормутского университета, важно знать идеальные пропорции — ведь именно они позволят вашему замку простоять часы.

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Беннетт отмечает, что если вы хотите возвести идеальный замок из песка, стоит использовать соотношение песка и воды 8:1, кроме того, стоит использовать в смеси зазубренные фрагменты ракушек, которые продлят долговечность вашего сооружения.

Кроме того, ученый отмечает, что вам следует использовать простое круглое ведро, а не квадратное или ведро с башенками, так как именно оно позволит сохранить смесь компактной и обеспечит вас прочными строительными блоками, необходимыми для возведения крепости из песка.

По словам Беннетта, скромные замки с идеальными башнями, зубчатыми стенами и рвов выглядят весьма хорошо, однако трепет вызывают все же огромные замки, которые ломают пляжный горизонт и заставляют людей, проходящих мимо останавливаться.

Чтобы возвести такой величественный замок из песка, придется попотеть, однако зная некоторые хитрости, это все же возможно. Первым шагом, по словам профессора является выбор правильного песка: угловатые песчинки помогают построить более прочный замок, так как могут сцепляться друг с другом, будто стена из кирпичей. При этом крупные зерна напротив, имеют тенденцию скользить друг относительно друга, а потому являются худшим выбором. Впрочем, профессор предупреждает, что заметить разницу невооруженным глазом бывает не так уж просто.

Однако существует одна хитрость, которая поможет сделать песок более пригодным для строительства крепости: ученый рекомендует добавить в него небольших зазубренных фрагментов ракушек — это поможет увеличить переплетение и придаст замку структурную целостность.

Исследователь также советует перед началом строительства собрать лопаты сухого песка, так чтобы в процессе вы могли контролировать количество поступающей в него воды. Профессор Беннетт советует строителям замков из песка добавлять одну часть воды на каждые восемь частей песка. Ученый отмечает, что это соотношение идеально, так как оно обеспечивает достаточное поверхностное натяжение. Например, слишком маленькое количество воды и поверхностное натяжение попросту не смогут удерживать песчинки вместе, при этом слишком большое количество воды превратит ее в смазку — в результате замок разрушится или начнет плыть.

Ученый отмечает, что погода также может повлиять на прочность вашей конструкции, так как ветер может снести ее, поэтому профессор советует выбирать уединенные края пляжа, по возможности защищенные естественными скалистыми мысами.

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