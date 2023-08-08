Простоїть вічність. Учений розповів, як побудувати з піску ідеальний замок: потрібно знати пропорції

Британський дослідник вважає, що звернувшись до науки можна звести довговічний замок на піску, який не буде зруйнований завчасно.

Related video

Кожен із нас хоча б раз у житті на літніх канікулах із друзями або батьками зводив замок із піску. І більшість погодиться, навряд чи знайдеться щось більш неприємне, ніж те, що на півдорозі до завершення вашого творіння воно раптово руйнується і перетворюється на купу піску, пише Daily Mail.

На щастя, британський вчений вважає, що ваш ідеальний замок з піску може уникнути такої долі, якщо звернутися до науки — за словами професора Метью Беннетта, седіментолога з Бормутського університету, важливо знати ідеальні пропорції — адже саме вони дадуть змогу вашому замку простояти години.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Беннетт зазначає, що якщо ви хочете звести ідеальний замок з піску, варто використовувати співвідношення піску і води 8:1, крім того, варто використовувати в суміші зазубрені фрагменти черепашок, які продовжать довговічність вашої споруди.

Крім того, вчений зазначає, що вам слід використовувати просте кругле відро, а не квадратне або відро з башточками, бо саме воно дасть змогу зберегти суміш компактною і забезпечить вас міцними будівельними блоками, необхідними для зведення фортеці з піску.

За словами Беннетта, скромні замки з ідеальними вежами, зубчастими стінами та ровами мають вельми добрий вигляд, проте трепет викликають все ж таки величезні замки, що ламають пляжний обрій та змушують людей, які проходять повз, зупинятися.

Щоб звести такий величний замок із піску, доведеться попотіти, однак знаючи деякі хитрощі, це все ж таки можливо. Першим кроком, за словами професора, є вибір правильного піску: незграбні піщинки допомагають збудувати міцніший замок, бо можуть зчіплюватися одна з одною, наче стіна з цегли. До того ж великі зерна навпаки, мають тенденцію ковзати одне відносно одного, а тому є гіршим вибором. Утім, професор попереджає, що помітити різницю неозброєним оком буває не так уже й просто.

Однак існує одна хитрість, яка допоможе зробити пісок більш придатним для будівництва фортеці: науковець рекомендує додати до нього невеличких зазубрених фрагментів черепашок — це допоможе збільшити переплетення і додасть замку структурної цілісності.

Дослідник також радить перед початком будівництва зібрати лопати сухого піску, щоб у процесі ви могли контролювати кількість води, що надходить у нього. Професор Беннетт радить будівельникам замків із піску додавати одну частину води на кожні вісім частин піску. Вчений зазначає, що це співвідношення ідеальне, оскільки воно забезпечує достатній поверхневий натяг. Наприклад, занадто маленька кількість води й поверхневий натяг просто не зможуть утримувати піщинки разом, водночас занадто велика кількість води перетворить її на мастило — в результаті замок зруйнується або почне плисти.

Вчений зазначає, що погода також може вплинути на міцність вашої конструкції, адже вітер може знести її, тому професор радить обирати відокремлені краї пляжу, за можливості захищені природними скелястими мисами.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, що буде, якщо почати копати в пустелі.