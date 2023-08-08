Еда с миллиардами наночастиц: почему не стоит подогревать в микроволновке даже "безопасный" пластик

Исследователи обнаружили, что во время нагрева в микроволновой печи посуда из такого материала способна выделять миллиарды частиц.

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С тех пор как ученые узнали правду о пластике и его потенциально опасном воздействии на организм человека прошло много лет — за это время появились контейнеры, которые позиционируются как посуда из "безопасного" пластика. Однако в новом исследовании ученые сделали весьма тревожное открытие, пишет Science Alert.

В новом исследовании ученые из Университета Небраски в Линкольне в США сосредоточились на изучении контейнеров для детского питания, изготовленных из полипропилена и полиэтилена, которые одобрены как безопасные для использования регулирующими органами Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

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Исследователи провели ряд экспериментов и обнаружили, что после всего 3 минут нагрева миллиарды нанометровых частиц могут попасть из "безопасных" пластиковых контейнеров в нашу пищу. В ходе эксперимента жидкости в контейнере нагревалась в микроволновой печи при мощности 1000 Вт, после они были проанализированы на наличие микропластика и нанопластика. Ученые обнаружили, что количество частиц варьировалось, однако в среднем 4,22 миллиона частиц микропластика и 2,11 миллиарда частиц нанопластика могут быть высвобождены только из одного сантиметра пластика за 3 минуты нагрева.

По словам соавтора исследования, инженера-строителя и эколога Кази Албаб Хуссейна, когда мы покупаем и употребляем определенные продукты, мы, как правило, информированы об их калорийности, уровне сахара и наличии других питательных веществ. Ученые полагают, что не менее важно также знать и о количестве пластиковых частиц, которые содержатся в нашей пище.

Микроволновая печь высвобождает микропластик Фото: Environmental Science & Technology

В ходе исследования ученые также обнаружили, что приготовление воды и молочных продуктов в микроволновой печи внутри пластиковых контейнеров из полипропилена и полиэтилена, вероятно, обеспечивают самые высокие относительные концентрации частиц пластика. Ученые также обнаружили, что частицы выделялись и в другое время, когда продукты охлаждались или хранились при комнатной температуре, однако это происходило в значительно меньшем количестве.

В то же время исследователи отмечают, что все еще не до конца понятно, как эти микроскопические частицы влияют на организм человека. Предыдущие исследования уже показали, что они потенциально могут быть вредными для нашего кишечника, а также ключевых биологических процессов. Однако ученые все еще не уверены в этом на 100%.

Эмбриональные клетки почек без обработки (слева) и обработанные микро- и нанопластиками (справа) в течение 72 часов Фото: Environmental Science & Technology

В то же время ученые вполне уверены, что чем меньше пластика мы потребляем, тем лучше для нашего организма. Исследователи также провели эксперимент на эмбриональных клетках почек, культивированных учеными, они были подвержены воздействию пластиковых частиц в концентрациях, высвобождаемых контейнерами в течение нескольких дней. Результаты, увы, вызывают беспокойство.

Команда обнаружила, что 77% клеток почек, которые подверглись воздействию наивысших концентраций пластика, были попросту уничтожены. Впрочем, это вызывает беспокойство, но не означает, что наши собственные почки будут подвергнуты такому губительному воздействию. Однако ученые уверены, что это дает нам некое понимание потенциальной токсичности этих микрочастиц, в особенности для развивающихся организмов.

Ранее Фокус писал о том, что такое микропластик, чем он опасен и откуда все знают о его существовании.