Їжа з мільярдами наночастинок: чому не варто підігрівати в мікрохвильовці навіть "безпечний" пластик

Дослідники виявили, що під час нагрівання в мікрохвильовій печі посуд із такого матеріалу здатен виділяти мільярди частинок.

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Відтоді, як вчені дізналися правду про пластик і його потенційно небезпечний вплив на організм людини, минуло багато років — за цей час з'явилися контейнери, які позиціюються як посуд із "безпечного" пластику. Однак у новому дослідженні вчені зробили вельми тривожне відкриття, пише Science Alert.

У новому дослідженні вчені з Університету Небраски в Лінкольні у США зосередилися на вивченні контейнерів для дитячого харчування, виготовлених із поліпропілену та поліетилену, які схвалені як безпечні для використання регулювальними органами Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA).

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Дослідники провели низку експериментів і виявили, що після всього 3 хвилин нагріву мільярди нанометрових частинок можуть потрапити з "безпечних" пластикових контейнерів у нашу їжу. Під час експерименту рідину в контейнері нагрівали в мікрохвильовій печі за потужності 1000 Вт, потім її проаналізували на наявність мікропластику і нанопластику. Вчені виявили, що кількість частинок варіювалася, проте в середньому 4,22 мільйона частинок мікропластику і 2,11 мільярда частинок нанопластику можуть бути вивільнені тільки з одного сантиметра пластику за 3 хвилини нагрівання.

За словами співавтора дослідження, інженера-будівельника та еколога Казі Албаб Хуссейна, коли ми купуємо і вживаємо певні продукти, ми, як правило, поінформовані про їхню калорійність, рівень цукру та наявність інших поживних речовин. Вчені вважають, що не менш важливо також знати й про кількість пластикових частинок, які містяться в нашій їжі.

Мікрохвильова піч вивільняє мікропластик Фото: Environmental Science & Technology

Під час дослідження вчені також виявили, що приготування води та молочних продуктів у мікрохвильовій печі всередині пластикових контейнерів із поліпропілену та поліетилену, ймовірно, забезпечують найвищі відносні концентрації частинок пластику. Вчені також виявили, що частинки виділялися і в інший час, коли продукти охолоджували або зберігали при кімнатній температурі, однак це відбувалося в значно меншій кількості.

Водночас дослідники зазначають, що все ще не до кінця зрозуміло, як ці мікроскопічні частинки впливають на організм людини. Попередні дослідження вже показали, що вони потенційно можуть бути шкідливими для нашого кишківника, а також ключових біологічних процесів. Однак учені все ще не впевнені в цьому на 100%.

Ембріональні клітини нирок без обробки (ліворуч) та оброблені мікро- і нанопластиками (праворуч) протягом 72 годин Фото: Environmental Science & Technology

Водночас учені цілком упевнені, що чим менше пластику ми споживаємо, тим краще для нашого організму. Дослідники також провели експеримент на ембріональних клітинах нирок, культивованих вченими, які зазнали впливу пластикових частинок у концентраціях, що вивільняються контейнерами протягом декількох днів. Результати, на жаль, викликають занепокоєння.

Команда виявила, що 77% клітин нирок, які зазнали впливу найвищих концентрацій пластику, були просто знищені. Утім, це викликає занепокоєння, але не означає, що наші власні нирки будуть піддані такому згубному впливу. Однак учені впевнені. Що це дає нам певне розуміння потенційної токсичності цих мікрочастинок, особливо для організмів, що розвиваються.

Раніше Фокус писав про те, що таке мікропластик, чим він небезпечний і звідки всі знають про його існування.